Donatella Versace dénonce les politiques LGBTphobes du gouvernement en Italie

Lors des CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 (cérémonie de récompenses organisée par la fédération italienne de la mode qu’est la Camera Nazionale della Moda Italiana), la créatrice de mode Donatella Versace a reçu le prix Égalité et Inclusion pour son soutien envers la communauté LGBTQI+. Et elle en a profité pour dénoncer la multiplication des lois liberticides à l’encontre des personnes LGBTQI+ depuis l’arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni.

Durant la soirée qui a eu lieu le 24 septembre 2023, en clôture de la Fashion Week de Milan, au Teatro alla Scala, le chanteur Marco Mengoni (qui a notamment brandi un drapeau LGBTQI+ durant sa performance à l’Eurovision 2023, où il représentait l’Italie) a introduit la directrice artistique de Versace en la présentant comme une icône queer.

Donatella Versace a ensuite reçu le prix Égalité et Inclusion des CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 en tenant un discours engagé en faveur des droits des personnes LGBTQI+ dont elle a toujours été une fervente alliée :

« Merci à la Camera della Moda pour cette récompense aussi importante. Cela signifie beaucoup pour moi. Ici en Italie, il n’a jamais été aussi important pour nous de soutenir les voix des minorités. Notre gouvernement essaie de retirer aux gens le droit de vivre comme ils le souhaitent, il limite nos libertés . La liberté de marcher dans la rue la tête haute et sans crainte, quelle que soit son identité. La liberté de fonder une famille et de vivre comme vous le souhaitez. La liberté d’aimer qui vous voulez. Nous devons tous lutter pour la liberté.

En effet, depuis l’arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, les lois liberticides à l’encontre des personnes LGBTQI+ se multiplient, à commencer par les femmes lesbiennes qui oseraient avoir un enfant, ainsi que les personnes qui auraient (eu) recours à une GPA. Donatella Versace a poursuivi avec des anecdotes plus intimes, mais tout aussi politiques :

« J’avais 11 ans lorsque mon frère Gianni [Versace, le fondateur de la maison du même nom, dont Donatella a repris la direction artistique suite à son assassinat en 1997, ndlr] m’a dit qu’il était gay. Pour moi, cela n’a rien changé. Je l’aimais et je me fichais de savoir qui il aimait. Son amour et ses encouragements ont fait de moi ce que je suis.

Marco [Mengoni] a dit que j’étais une icône queer – j’en suis très fière. Je me bats chaque jour pour la liberté, l’équité et l’inclusion. J’ai construit ma famille choisie avec un amour inconditionnel. Mes ami·e·s et mon équipe ne sont pas défini·e·s par la race, la religion, l’âge, le sexe ou l’orientation sexuelle, mais par la créativité, l’ouverture, la joie et la gentillesse. Des valeurs qui comptent. Si nous étions tou·te·s plus accueillant·e·s et compréhensifs·ves les un·e·s envers les autres, quel monde merveilleux ce serait. Merci à tou·te·s. »