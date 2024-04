Insultes lesbophobes, violences : des homophobes saccagent une séance de Love Lies Bleeding, avec Kristen Stewart

Une projection de ce thriller lesbien réalisé par une équipe entièrement féminine a tourné au chaos lors d’un grand festival à Bruxelles (BIFFF). La salle a été prise d’assaut par des groupes d’hommes qui ont multiplié les insultes, les cris et les coups physiques contre les spectatrices queer présentes à l’évènement.

Ils sont toujours là pour gâcher la fête. Samedi 13 avril, le Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF) présentait en avant-première mondiale de Love Lies Bleeding. Mais pendant la projection de ce film lesbien de Rose Glass avec Kristen Stewart et Katy M. O’Brian, des spectateurs lesbophobes ont déchainé leur violence, multipliant les propos et les actes homophobes et discriminants.

Applaudissements devant une scène de viol

Très attendu par le public, l’avant-première bruxelloise de ce thriller romantique a été l’occasion pour des personnes queer de se réunir pour le découvrir ensemble, le 13 avril. Mais selon plusieurs spectatrices présentes, la séance a été prise d’assaut par un public d’hommes homophobes, venus pour perturber la séance. Comme le rapporte le média belge Le soir, une des spectatrices a rapporté des faits glaçants sur les réseaux sociaux. Elle raconte :

« À tous les plans, des voix (d’hommes) hurlaient des commentaires glaçants, sales, au mieux pas drôles. La salle a applaudi une scène de viol, la salle a ri quand un homme a crié « elle aime ça la bite » alors que des lesbiennes s’embrassaient à l’écran ; la salle a fait des cris de dégoût, alors que des gouines baisaient à l’écran. (…) La salle a crié « ta gueule sale pute » quand on a demandé le silence. Des coups sont partis, on a séparé ou crié ou tapé aussi. Et puis on s’est levées et on s’est cassées. »

Love Lies Bleeding

Forcées de quitter la salle

Selon Variety, plus de 60 femmes queer ont été forcées de quitter la salle, après que les spectateurs homophobes aient inlassablement perturbé la projection. Les organisateurs du BIFFF rapportent au moins trois cas de violence physique. Une spectatrice a témoigné dans les colonnes du média américain :

« Nous avions peur pour nos vies, car les personnes qui disent ce genre de choses pendant la projection d’un film sont les mêmes qui nous agressent. Nous avons eu peur et avons dû sortir. »

Le distributeur du film annule sa collaboration avec le festival

Face à l’absence de mesure prise par le festival pendant la projection du film, The Searchers, le distributeur du film a déprogrammé tous ces films au BIFFF cette année et se sont déclarés « choqués et déçus » par ces évènements. Dans leur communiqué, ce distributeur indépendant et progressiste a expliqué :

« Tant que le festival du film ne prendra pas des mesures adéquates et décisives pour garantir que les films peuvent être visionnés de manière sûre et respectueuse, nous ne collaborerons plus avec lui à l’avenir. »

En réaction, le festival bruxellois a déclaré que les heurts survenus pendant la séance « sont inadmissibles et ne reflètent en aucun cas l’esprit libertaire du festival ».

pic.twitter.com/mkyE4rOzdt — BIFFF (@bifff_festival) April 14, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quand sort le film Love Lies Bleeding en France ?

En France, le film Love Lies Bleeding avec Kristen Stewart sortira dans les salles obscures le 12 juin 2024.

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !