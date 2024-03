Pourquoi Kristen Stewart sans pantalon nous marque tant ?

En pleine promotion du film Love Lies Bleeding, Kristen Stewart enchaîne les apparitions remarquées car souvent sans pantalon et perchée sur des talons. Si cette tendance mode du no pants s’avère difficile à pratiquer pour le commun des mortels, elle reste redoutable pour réussir à se faire remarquer.

Qu’on adore ou non son jeu d’actrice devant la caméra, Kristen Stewart fait rarement parler d’elle en dehors des plateaux de cinéma. Réputée timide, elle sait pourtant donner de sa personne pour faire la promotion de son travail, comme en atteste la multiplication de ses apparitions publiques dans les rues de New York et sur les tapis rouges, pile pour la sortie de Love Lies Bleeding.

Kristen Stewart assure en lingerie la promo de son film Love Lies Bleeding, fascinant foules & médias : eurêka

Le pitch du film ? « Lou gère une salle de sport où elle rencontre et tombe amoureuse de Jackie, une culturiste ambitieuse qui traverse la ville pour se rendre à Las Vegas à la poursuite de son rêve. Mais leur amour déclenche une succession d’événéments violents. » Mais qu’importe, tout le monde parle surtout des looks de Kristen Stewart pour la promo du film. L’actrice de 33 ans s’amuse à subvertir le traditionnel costume masculin en le portant sans pantalon, et surtout avec beaucoup de lingerie et sous-vêtements apparents.

Dès le 5 mars, sa styliste Tara Swennen a offert un aperçu de ce nouveau look pour une nouvelle vie promotionnelle en publiant une photo de Kristen Stewart en journée presse : sous un sage cardigan ouvert, un audacieux soutien-gorge de la marque new-yorkaise Fleur Du Mal, et un short en cuir taille haute Chanel (puisqu’elle reste ambassadrice de la maison au camélia, tout de même).

Mais tout a vraiment commencé pour la première du film à Los Angeles le 6 mars où Kristen Stewart portait un body ultra-échancré de la marque Bettter (fondée par la créatrice ukrainienne Julie Pelipas, elle repose sur l’upcycling de vieux costumes masculins), sur une paire de collants Wolford, avec des escarpins Chanel et un blazer.

Rebelote de lingerie apparente pour une soirée de pré-Oscars : une chemise transparente ouverte sur un soutien-gorge et un short Chanel à l’apparence de caleçon masculin.

Autre apparition publique, autre jeu de dévoilement : un halter top tout en franges qui laisse le dos complètement nu et une jupe longue signés Monot, avec des mi-bas noirs transparents dans des sandales Chanel.

Kristen Stewart a aussi twisté la traditionnelle chemise blanche, dans une version cropped, les manches grossièrement roulottées, et portée ouverte sur un soutien-gorge, ainsi qu'une étonnante culotte en maille, ainsi que des escarpins carmin.

Kristen Stewart a aussi déridé les guêtres en portant un modèle noir dans des escarpins bordeaux, avec un micro-short rétro noir et blanc, ainsi qu’un t-shirt assorti. Le tout signé Chanel, évidemment.

Dernier look en date, Kristen Stewart a porté sous un blazer en cuir et une mini-jupe, un soutien-gorge en résille et des porte-jarretelles avec des escarpins noirs. En plus de donner du poids aux tendances no pants et lingerie apparente, également appelé selfwear, Kristen Stewart subverti complètement ce qu’on attend d’une actrice sur un tapis rouge.

