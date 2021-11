Kristen Stewart va se marier ! Et en vieux jean plutôt qu’en robe, parce qu’elle est beaucoup trop cool

La scénariste Dylan Meyer, qui sort avec Kristen Stewart depuis 2019, vient de demander l’actrice en mariage. Celle-ci a raconté dans une émission de radio comment elle envisage son mariage : décontracté, en jean et t-shirt, sans personne qui l’accompagne à l’autel.

Kristen Stewart va se marier ! Qu’on la connaisse depuis 2002 et son rôle dans Panic Room, ou à partir de 2008 avec Twilight, on peut avoir l’impression d’avoir un peu grandi avec elle. En pleine promotion du film à paraître Spencer où elle interprète feu la princesse Diana, l’actrice a révélé qu’elle est désormais fiancée à la scénariste Dylan Meyer.

Dylan Meyer a demandé Kristen Stewart en mariage, et elle a dit oui

Dans l’émission américaine The Howard Stern Show diffusée sur la radio Sirius XM, Kristen Stewart a ainsi raconté :

« On se marie. On va clairement se marier. Je voulais qu’on me demande en mariage, alors j’ai dessiné les contours de ce que je voulais et elle l’a parfaitement rempli. On se marie, c’est en cours ! »

Les détails du futur mariage de Kristen Stewart et Dylan Meyer

Dans la même émission de radio, l’actrice a également donné quelques détails concernant comment elle imagine leur futur mariage. Elle souhaite que cela se passe à Los Angeles pour que tout le monde puisse venir. Pourquoi pas, précise-t-elle, dans le le canyon de Topanga, dans les montagnes de Santa Monica, en Californie.

Kristen Stewart imagine un code vestimentaire décontracté pour faciliter une ambiance relax. Et pour elle, elle désire une dégaine détendue :

« Je veux porter ma meilleure paire de jeans Levi’s et un vieux t-shirt qui aurait pour imprimé un smoking dessus. Et pieds nus. […] Je veux que ce soit vraiment relax. Je veux qu’on se sente comme à la maison. Je veux la voir morte de rire quand elle me verra débarquer dans un vieux t-shirt imprimé smoking. »

Et puisqu’elle est beaucoup trop cool pour s’encombrer de détails trop conventionnels, Kristen Stewart préfère éviter que qui que ce soit amène qui que ce soit à l’autel :

« On va se lever, y aller par nous-mêmes, et prononcer nos voeux, et faire la fête après, putain. »

Bravo les lesbiennes !

