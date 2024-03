Twilight est évidemment un film gay, et c’est Kristen Stewart qui le dit

Des « monstres » qui se transforment et que la société rejette, des amours impossibles, un triangle amoureux et surtout, une actrice bi…Twilight est évidemment un film queer, et c’est Kristen Stewart qui le dit.

Barbie Hocus Pocus et même Venom : voici quelques films parmi tous ceux qui, selon IndieWire, sont les plus gays (sans l’être explicitement). Qu’il s’agisse de son intrigue, d’un acteur au casting ou d’un univers kitsch et édulcoré, un film n’a pas besoin de parler explicitement de queerness pour l’être. Ainsi, selon Kristen Stewart, actrice propulsée sur le devant de la scène mondiale avec son rôle de Bella dans Twilight, il faudrait ajouter la saga adolescente à cette liste.

« Un penchant très gothique et gay que j’adore »

Dans un long entretien à Variety en début d’année, la comédienne de 33 ans est revenue sur la saga qui l’a lancée il y a maintenant 15 ans. Force est de constater qu’elle ne pose plus du tout le même regard sur cette histoire d’ados torturés, de vampires et de triangle amoureux.

Twilight

Huit ans après avoir fait son coming-out bisexuel sur le plateau de l’émission américaine Saturday Night Live, Kristen Stewart a confié à Variety que Twilight avait selon elle quelque chose de « très gothique et gay » :

« C’est impossible pour moi de ne pas le voir aujourd’hui. Je ne pense pas forcément que ça a commencé dès le début de la saga. Mais parce que j’en faisais partie, ça s’est infiltré. C’est un film tellement gay. Je veux dire, Taylor et Rob et moi… et c’est tellement caché et ce n’est pas normal. Une femme mormone a écrit ce livre. Tout est question d’oppression, de désir qui va vous détruire. C’est un penchant très gothique et gay que j’adore. »

Si on avait bien saisi l’aspect gothique du film dès les premières secondes de Twilight (on ne sait pas quel acteur remporte le concours de celui qui sourit le moins, tous excellent), l’aspect queer ne nous avait pas tout de suite frappé. Mais, des années plus tard, on adore se dire que celle qui jouait une fille emblème de l’hétérosexualité, obsédée non pas par un, mais deux hommes n’avait en réalité qu’une envie ; vivre sa bisexualité en paix, et qu’on la laisse tranquille.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.