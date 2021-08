Kristen Stewart en Lady Di couture : le film Spencer s’annonce comme un drame de luxe

Le film Spencer se dévoile enfin dans une bande-annonce et une première affiche au contraste frappant : le faste d’une robe blanche portée par Kristen Stewart en Lady Di, recroquevillée de désespoir sur fond noir. Tout un drame dans une robe de bal.

À mesure que la date de sortie approche, l’anticipation ne fait que grandir.

Pour la promotion de son avant-première le 3 septembre 2021 à la Mostra, le festival international du film de Venise, une première affiche de Spencer, avec Kristen Stewart dans le rôle de la Princesse Diana, vient d’être rendue public par la maison de production Neon. Cette dernière vient aussi de diffuser une première bande-annonce dramatique de ce film censé sortir en salle le 3 novembre 2021 en France.

Le premier trailer de Spencer annonce un film riche en drame et en mode

Sur un fond noir, l’actrice se détache par sa silhouette recroquevillée et surtout son immense robe blanche bustier aux fastueuses broderies dorées au niveau du buste.

Le contraste frappant entre la posture du personnage — pouvant aussi bien évoquer la peur, le désespoir, que la douleur d’une chute — et le luxe de sa tenue sur l’arrière-plan ténébreux raconte déjà toute une histoire. Celle d’un drame.

Every fairy tale ends.

Kristen Stewart is Diana Spencer.

A glimpse at Pablo Larraín's SPENCER.

In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/EmN1csiMKA — NEON (@neonrated) August 25, 2021

Mais cette robe conçue par la costumière en chef oscarisée Jacqueline Durran (derrière les tenues des films du réalisateur Joe Wright Pride & Prejudice, Atonement, ou encore Anna Karenina), ne renvoie à aucune tenue exacte de la véritable Diana Spencer (1961-1997).

En fait, elle semble faire référence à plusieurs tenues à la fois de l’ancienne épouse du prince de Galles. Une fiction stylistique censée donner davantage l’impression du vrai qu’une reproduction ou pièce d’archive suranné.

Une première affiche de Spencer qui mélange plusieurs robes de Lady Di

Parmi les pièces inoubliables auxquelles semble faire référence celle de cette première affiche, on pense évidemment à la volumineuse robe de mariée de 1981, signée par Elizabeth et David Emmanuel, avec sa célèbre traîne de près de 8 mètres et ses énormes manches ballons.

Citons aussi une autre robe blanche, bustier cette fois, griffée Bellville Sassoon, que Lady Di avait portée pour la première du film Ghandi à Londres en décembre 1982, mais aussi pour aller voir l’exposition Splendours of the Gonzaga au Victoria and Albert Museum.

Le look de Kristen Stewart en Diana Spencer fictive rappelle également une robe bustier Emmanuel aux lignes plus géométriques, portée par la vraie Lady Di, notamment à un dîner de l’Ambassade allemande à Londres en 1986 ainsi qu’à la première du James Bond Tuer n’est pas jouer (The Living Daylights) en 1987.

En amont de la Mostra de Venise, Pablo Larraín, le réalisateur du film Spencer, vient justement d’expliquer qu’il a plutôt voulu construire le personnage de Diana :

« Non pas en cherchant à créer une parfaite reproduction de la réalité, mais plutôt en utilisant le cinéma et ses outils pour créer un monde intérieur qui parviendrait à atteindre le juste équilibre entre le mystère et la fragilité de sa personnalité. »

Kristen Stewart, en chute vers l’Oscar de la meilleure actrice ?

Et puisque la vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie, la fiction de l’affiche que représente Kristen Stewart en Lady Di recroquevillée dans le noir rappelle également la réalité de la chute de Jennifer Lawrence en volumineuse robe blanche bustier Christian Dior haute couture par Raf Simons au moment d’aller chercher son Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Happiness Therapy en 2013.

Peut-être est-ce moins une coïncidence qu’un clin d’oeil prophétique dans l’espoir de recevoir à son tour l’Oscar de la meilleure actrice pour Kristen Stewart ? Élément de réponses à sa sortie en salle prévu, a priori, le 3 novembre 2021 en France…

