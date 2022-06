Kristen Stewart prépare une télé-réalité paranormale queer et cherche des talents LGBT+ !

Dans une vidéo Instagram, Kristen Stewart vient de passer une amusante annonce de casting de recherche de spécialistes queers du paranormal pour une émission de télé-réalité dont elle est la productrice exécutive.

Aussi improbable que cela puisse paraître, ce n’est pas un poisson d’avril. L’actrice et réalisatrice Kristen Stewart figure au casting (en tant que productrice exécutive) d’une émission de télé-réalité paranormale, produite par l’équipe de Queer Eye.

Kristen Stewart produit une télé-réalité paranormale queer

Depuis le compte Instagram de son ami le styliste CJ Romero qui prendra également part au programme, l’inoubliable interprète de Bella Swan dans la saga Twilight a posté une vidéo d’annonce :

« Hello, Je suis terriblement excitée d’annoncer que je fais équipe avec Scout, les producteurs de Queer Eye, Legendary, The Hype, sur l’émission de chasse aux fantômes queer la plus gay, la plus amusante et la plus titillante de tous les temps. Nous devons trouver les chasseuses et chasseurs de fantômes LGBTQ+ les plus incroyables, les spécialistes du paranormal, des médiums, voyantes, enquêteurs, inspectrices… »

Kristen Stewart cherche des spécialistes queers du paranormal pour sa télé-réalité

C’est donc complètement inattendu de la part de Kristen Stewart mais en vrai, et on a hâte d’en savoir plus ! En attendant, si vous êtes une personne majeure, parlez bien anglais, faites partie de la communauté LGBTI+, et que vous avez des connexions avec l’univers paranormal, c’est sûrement l’occasion ou jamais de candidater sur ghost.castingcrane.com.

« Avez-vous de l’expérience avec : la chasse aux fantômes, l’histoire, les enquêtes paranormales, la voyance, le surnaturel, le tourisme paranormal, la psychométrie surnaturelle, ou autre », demande notamment le formulaire de casting. © Capture d’écran du site ghost.castingcrane.com.

Sur le site, on trouve un bref questionnaire pour apprendre à vous connaître, vos liens avec le paranormal, avec quelles autres personnes de votre entourage vous seriez prêtes à traquer des fantômes, et une petite vidéo de présentation où vous devrez vous montrez fabuleuse. Car c’est important d’être flamboyante afin d’aller titiller des fantômes et compagnie avec Kristen Stewart, voyons. Casper tremble sûrement déjà à l’idée de ce SOS Fantômes queer !

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram de la styliste de Kristen Stewart, @taraswennen