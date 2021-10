Nos chats voient-ils vraiment des fantômes quand ils fixent le vide ?

Votre cher compagnon à moustaches fixe parfois quelque chose sans que vous arriviez à comprendre ce qui capte son attention ? Figurez-vous qu’il y a une explication logique à ça. Et non, ce n’est pas un fantôme. Enfin, pas forcément.

Le 24 juillet 2017

On l’a toutes vécu un jour ou l’autre en présence d’un chat.

Tout se passe bien, on est tranquille sur le canap’ à jouer à la console, à table en train de manger, ou que sais-je. D’un coup, le chat lève la tête et fixe un point précis dans la pièce, soudainement fasciné par quelque chose qu’on ne voit pas.

Nos chats captent-ils vraiment la présence d’esprits ?

Certaines s’imaginent que les chats voient des fantômes.

Personnellement je me moquais au début et puis j’ai lu la saga À la croisée des mondes : dans ce livre, les Spectres sont invisibles aux adultes mais sont capables de manger leur âme…

Hang Niu via Unsplash

Les seuls qui peuvent les voir sont les enfants et les animaux, qui sont insensibles à leurs pouvoirs. Et depuis je suis toujours très mal à l’aise quand je vois mon matou faire une fixette sur un truc invisible.

Ça vous angoisse aussi ?

Calmons-nous : The Dodo, webzine sur les animaux, a demandé à une vétérinaire d’expliquer pourquoi les chats adoptent parfois ce comportement bizarre.

Oui, les chats voient des choses que l’on ne voit pas

La vétérinaire Rachel Barrack explique que les chats voient bien plus de choses que nous.

« Quand les chats semblent observer l’espace, ils peuvent en fait détecter des mouvements subtils, comme leur vision est bien plus aiguisée que la nôtre. »

Une toute petite bestiole qui fend l’air, un rayon de chaleur… c’est suffisant pour les alerter.

Mais ce n’est pas tout : en plus des mouvements presque imperceptibles, ils voient aussi des spectres de lumières qu’on ne perçoit pas, comme les ultra-violets !

D’ailleurs en parlant de chat, vous savez à quoi ressemble ce qui apparaît dans leur champ de vision ? Eh bien allez donc voir cette vidéo à 0:30 !

C’est flou, n’est-ce pas ? J’ai l’impression d’ouvrir les yeux directement en sortant d’une piscine pleine de chlore. En fait, plus il fait sombre et mieux les chats voient.

Que faire ? Appeler SOS Fantômes ?

Plusieurs choses peuvent causer cette réaction de la part d’un chat : un reflet bizarre, un insecte, ou un bruit qu’il n’a pas l’habitude d’entendre.

Ou un fantôme. Mais là, je ne peux rien faire pour vous.

Le mien par exemple, je suis persuadée qu’il a repéré un cimetière entier planqué sous l’immeuble.

Il me fait ces grands yeux TOUT LE TEMPS.

Si un chat bloque sur un truc sans rien dire, il n’y a rien de très affolant. S’il commence à miauler en revanche, mieux vaut essayer de le rassurer.

Rachel Barrack conseille par exemple de braquer une lampe torche sur l’espace qu’il observe, afin de faire disparaitre d’éventuels reflets ou de surprendre un insecte. Et bien sûr, on peut tenter de le caresser et de le câliner !

Par contre si c’est un fantôme, mieux vaut partir. Ou appeler un chasseur de fantômes.

Edward Howell via Unsplash

Et vous, est-ce que votre chat adopte ce genre de comportement étrange ?

Crédit photo : Amber Kipp via Unsplash