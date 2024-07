Top 10 des comportements les plus irritants en avion (selon une étude)

L’heure des vacances a sonné ! Et certains d’entre vous s’apprêtent peut-être à prendre l’avion. Une étude a dévoilé les comportements les plus énervants dans les airs. Vous validez ?

Enfin les vacances ! Et pour certains d’entre vous, la pause estivale démarre par le voyage en avion. Et même à 10 000 mètres d’altitude, les incivilités sont légion, une étude réalisée par KAYAK.fr l’été dernier a classé les comportements les plus énervants en avion. À la première position, le manspreading. 92 % des Français jugent inacceptable cette tendance de certains hommes à s’asseoir jambes écartées, empiétant sur l’espace des autres dans les espaces publics… 87 % des sondés désapprouvent également le fait de mettre ses pieds sur le siège d’en face ou de s’appuyer sur les épaules d’un inconnu. 83 % considèrent incorrect d’occuper plus d’un siège. Bref, on se tient bien et même si l’espace est restreint !

La propreté est l’affaire de tous

Dans un avion, la promiscuité est maximale, alors il faut faire attention pour ne pas refiler son rhume à son voisin. Selon l’étude, 90 % des Français estiment inacceptable de tousser ou d’éternuer sans se couvrir la bouche, et 88 % désapprouvent le fait de se curer le nez. Percer ses boutons, une pratique désapprouvée par 86 % des personnes, ainsi que se couper les ongles est désapprouvé par 78 % des personnes ou encore utiliser du fil dentaire est également mal perçu par 70 % des répondants. Avez-vous déjà été témoin de ce genre de situation ?

Laisser des déchets derrière soi, c’est non

La politesse envers le personnel de bord est primordiale pour les voyageurs français. 90 % jugent irrespectueux d’être impoli avec les membres de l’équipage, et 85 % pensent qu’il est impoli de ne pas dire « au revoir » ou « merci» en quittant l’avion. De plus, laisser des déchets derrière soi est intolérable pour 91 % des Français.

On ne peut que se réjouir que les comportements des enfants en avion ne figurent dans cette liste. Car un parent qui laisse brailler son môme sans rien dire, il n’y a rien de plus énervant. Non ?