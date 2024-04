Ces domaines sont les plus touchés par les inégalités salariales, selon une étude

Une nouvelle étude britannique, qui s’appuie sur les données du bureau national des statistiques du Royaume-Uni (l’ONS) dresse le palmarès des secteurs où l’écart salarial entre les femmes et les hommes est le plus important.

Des inégalités qui persistent. Le 5 mars dernier, une étude publiée par l’Insee a mis en lumière qu’en 2022, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 23,5 % à celui des hommes dans le secteur privé. Des chiffres complétés par la newsletter Les Glorieuses. En se basant sur les données d’Eurostat, l’infolettre publie annuellement la date à partir de laquelle les salariées commencent à travailler gratuitement pour alerter sur l’écart salarial encore vertigineux qui sépare les femmes et les hommes. En 2023, c’est donc le 6 novembre à 11h25 que les femmes ont cessé d’être rémunérées pour leur travail.

Les branches les plus touchées par cet écart salarial

Cette fois-ci, c’est une étude britannique signée Claims.co.uk qui s’est attaquée à la question de l’écart salarial entre les femmes et les hommes pour identifier les secteurs où les inégalités sont les plus importantes. Pour cela, elle s’appuie sur les données récoltées par Bureau des statistiques nationales du Royaume-Uni (ONS : Office for National Statistics).

Le premier secteur est celui de la justice, où les avocates et femmes juges touchent un salaire en moyenne 29,1 % plus bas que leurs confrères. En deuxième position, on retrouve les postes de direction et d’administration financière. En troisième position, les web designeurs. Le classement complet est à retrouver sur le site du média britannique Metro (en anglais).

À noter cependant que ces résultats sont fondés sur le marché de l’emploi en Grande-Bretagne. Dans l’hexagone, les derniers chiffres sur le sujet dressent un constat légèrement différent.

La première branche où l’écart est le plus élevé est celui des métiers des cabinets dentaires (55%), suivi des cabinets d’avocats (50%) et des Activités de marchés financiers (48,2%). Pour analyser cet écart, il faut tenir compte de la structure de l’emploi dans ces branches : en effet, dans ces trois secteurs (pourtant majoritairement féminins pour les deux premiers), les postes de cadres, sont principalement occupés par des hommes.

