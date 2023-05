Selon SOS Amitié, les moins de 14 ans sont de plus en plus touchés par la solitude

Les jeunes de plus en plus touchés par la solitude, avec des appels des moins de 14 ans en augmentation de 40 %.

C’est un chiffre qui fait froid dans le dos. Selon le dernier baromètre de l’association SOS Amitié publié vendredi 12 mai, les appels téléphoniques venant de jeunes de moins de 14 ans ont connu une augmentation nette de 40 % entre 2020 et 2022, ont rapporté nos confrères de France Info.

Une « évolution inquiétante » selon l’association, car globalement, la moyenne d’âge des individus ayant recours à SOS Amitié est de plus en plus jeune. Et dans un cas sur cinq, les appelant abordent des idées suicidaires selon le baromètre.

Des inquiétudes liées à l’avenir

La majorité de ces jeunes individus appellent la plateforme notamment à cause de leurs relations familiales. « Ils vont parler de situations qui sont proches de leur quotidien. Donc c’est vrai que l’on a beaucoup de situations parents – enfants, de situations à l’école », explique à France Info Constance, bénévole. Certains évoquent également leur peur de l’avenir, du réchauffement climatiques, et des guerres.

Des sentiments de solitude et d’inquiétude qui se sont intensifiés lors des confinement liés à la pandémie de Covid-19. « Les personnes entrant dans cette tranche d’âge se sentaient déjà seules avant le Covid. L’épidémie les a fait basculer dans les problèmes psychologiques, comme la dépression. Ainsi, le nombre de personnes évoquant des idées suicidaires a augmenté de 44% par rapport à 2021 », selon le baromètre de SOS Amitié.

Une situation que SOS Amitié tente d’accompagner du mieux possible, selon sa présidente Ghislaine de Saignes. « On essaie de voir avec eux s’ils ont fait des démarches auprès de leur collège ou de leur lycée. On peut les diriger vers le 3114 (le numéro national de prévention du suicide) », indique-t-elle.

Depuis 2021, près de 100 bénévoles ont rejoint l’association, portant le nombre d’écoutants à plus de 1 800. Un chiffre qui s’avère beaucoup trop faible, puisque le nombre d’appels à augmenté de 244 000 par rapport à l’année 2021. Ainsi, sur 3 300 000 appels reçus en 2022, seulement 600 000 ont été décrochés, ce qui correspond à un taux d’appels pris de 18 %.

