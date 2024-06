Le top 10 des pires moments de mansplaining selon nos lectrices

Lorsqu’un homme explique à une femme quelque chose qu’elle sait déjà, voire dont elle est experte, on parle de mansplaining et, visiblement, vous avez déjà vécu ce genre de situation.

Mansplaining, Ce terme que vous connaissez désigne l’habitude qu’ont certains hommes d’expliquer à des femmes ce qu’elles savent mieux qu’eux ou simplement de faire une démonstration à leur place, le tout avec un ton souvent condescendant et paternaliste. Récemment, c’est notre cher Premier Ministre, Gabriel Attal qui s’est livrée à une belle opération de mansplaining en faisant irruption sur une scène où était interviewée Valérie Hayer, candidate aux élections européennes.

Le manterrupting, quant à lui, désigne l’interruption systématique et injustifiée des femmes par leurs collègues masculins. Selon une étude britannique, en réunion, les hommes captent 75% du temps de parole. En outre, en réunion toujours, un homme interrompt 23% de fois plus une femme qu’un autre collègue masculin.

Vos pires moments de mansplaining

Nous vous avons demandé vos pires moments de mansplaining. Petit florilège (non exhaustif) de vos messages reçus :

« Un collègue m’a dit comment gérer mon équipe alors qu’on ne fait pas (du tout) le même boulot. » @monabdelle

« Un néerlandais m’a soutenu qu’il connaissait mieux la signification d’une expression française que moi. » @camillebastoche

« Un homme m’a dit que je ne pouvais pas changer la roue de ma voiture seule, car c’est trop lourd. » @manonbji

« Je vis dans une ville. Qui est venu une fois trois jours et a voulu m’apprendre nos traditions. ?» @soniavorazon

« Un homme a voulu m’expliquer l’instinct maternel » @captainosblek

« Mon père qui me dit que le vin blanc sucré ne se met pas au frigo alors que je suis… sommelière.» @juliewineries

« Le mec qui m’explique la composition du Conseil d’État. J’ai un master en droit public.» @lennyou

« Celui qui m’explique les bourses alors que je suis assistante sociale au Crous.» @planetmai

« Mon collège qui me dit que n’ai pas la posture, ni les propose dignes de mon poste. » @emeline_ldj

« Un client qui voulait m’apprendre mon métier de graphiste en m’expliquant comment faire un logo. » @flullabiz





Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.