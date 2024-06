Quand Valérie Hayer se fait voler la vedette par Gabriel Attal, une belle opération de mansplaining

À six jours du scrutin des élections européennes, la tête de liste Renaissance Valérie Hayer était invitée dans l’auditorium de la Maison de la Radio… Jusqu’à ce que Gabriel Attal débarque et la fasse passer au second plan.

Mansplaining, définition : lorsqu’un homme explique à une femme quelque chose qu’elle sait déjà, voire dont elle est experte, souvent sur un ton paternaliste ou condescendant.

Voici ce qu’a vécu hier en direct Valérie Hayer. Lundi 3 juin, alors qu’elle était interviewée sur son programme sur la scène de l’amphithéâtre de la Maison de la Radio, la tête de liste Renaissance aux élections européennes s’est vue reléguée au second plan par Gabriel Attal.

Gabriel Attal assume faire « irruption sur la scène » devant Valérie Hayer

Ce dernier, qui était également présent dans les locaux de Radio France pour répondre aux questions de la Matinale de France Inter, a débarqué par surprise sur scène et n’a pas hésité une seconde à lui voler la vedette. S’emparant du micro, avec la candidate macroniste en retrait derrière lui, le Premier ministre a pourtant bien conscience qu’il « fait irruption sur la scène », comme il le confesse lui-même.

« On m’a dit que Valérie était là, et je suis donc venu pour voir Valérie, on passe beaucoup de temps ensemble en ce moment… », a-t-il commencé, en prenant la candidate aux élections européennes par les épaules. Et de poursuivre : « Et puis surtout je suis venu adresser un message parce qu’on m’a dit qu’il y avait beaucoup de jeunes, et effectivement je les vois et c’était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie. »

"Vous nous laissez l'interroger?". Le stand up gênant d'Attal qui fait irruption en pleine interview de Valérie Hayer sur France Info. Comme si la candidate macroniste ne pouvait pas assurer sa propre campagne… pic.twitter.com/qk8DOePHSB — Nils Wilcke (@paul_denton) June 3, 2024

Face à cette interruption de la tête de liste Renaissance, même la journaliste Émilie Tran NGuyen a cru bon de ré-aiguiller le débat sur la principale intéressée : « Vous nous laissez lui poser des questions ? »

Une attitude « scandaleuse » et « infantilisante »

Cette interruption n’est en tout cas pas passée inaperçue du côté de l’opposition. Unanimement, les adversaires de Renaissance aux élections européennes ont condamné l’attitude de Gabriel Attal qui, en débarquant sur scène, a – consciemment ou non – invisibilisé Valérie Hayer. Si son intervention avait sans doute pour but de mobiliser davantage les électeurs autour de sa candidature – la liste conduite par Valérie Hayer n’est pour l’heure créditée que de 16 % des intentions de vote – elle a surtout été perçue comme « humiliante », « scandaleuse » et « infantilisante ».

L'irruption de M. Attal dans l'interview de Mme Hayer est scandaleuse, tout comme le passage de Macron au 20h la veille de clôture de la campagne 🇪🇺.



L'irruption de M. Attal dans l'interview de Mme Hayer est scandaleuse, tout comme le passage de Macron au 20h la veille de clôture de la campagne 🇪🇺.

Ils humilient leur tête de liste comme ils humilient les Français et n'ont aucun respect pour la démocratie !#UnionPopulaire pic.twitter.com/yi0rh98mEP — Manon Aubry (@ManonAubryFr) June 4, 2024

Infantilisant. Macron et Attal font tout pour invisibiliser et décrédibiliser leur candidate à laquelle ils se substituent chaque jour davantage. https://t.co/IS1rwdKxa3 — Olivier Faure (@faureolivier) June 3, 2024

Mme Hayer est une adversaire politique mais la manière dont le Premier ministre l’a humiliée en s’invitant dans une de ses émissions est une véritable honte.



Mme Hayer est une adversaire politique mais la manière dont le Premier ministre l'a humiliée en s'invitant dans une de ses émissions est une véritable honte.

Jamais il ne se serait permis cela si le candidat avait été un homme. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 3, 2024

« Jamais il ne se serait permis cela si le candidat avait été un homme », a ainsi tweeté la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale Marine Le Pen, tandis que Manon Aubry, tête de liste LFI à l’élection européenne, a déclaré sur CNews au sujet de Gabriel Attal et d’Emmanuel Macron, attendu jeudi 6 juin dans une interview au 20 heures de TF1 et de France 2 pour les célébrations du 80 e anniversaire du Débarquement : « Ils humilient leur tête de liste comme ils humilient les Français et n’ont aucun respect pour la démocratie ! ».

De son côté, Sandrine Rousseau s’est aussi fendue d’un message sur X, où elle s’interroge : « Ça devient gênant ces hommes qui interrompent, invisibilisent, parlent à la place de la femme tête de liste, non ? »

Ça devient gênant ces hommes qui interrompent, invisibilisent, parlent à la place de la femme tête de liste, non? https://t.co/kdo2GPdWh6 — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) June 3, 2024

François-Xavier Bellamy, tête de liste LR, a aussi commenté l’irruption de Gabriel Attal lors de l’interview de Valérie Hayer, dénonçant un « côté macho » et « une forme de mépris ».

#EUROPEENNES 🔴🗣 – "Ça s’arrête quand ce spectacle ?"



#EUROPEENNES 🔴🗣 – "Ça s'arrête quand ce spectacle ?"

Alors que Gabriel Attal a fait irruption dans l'auditorium de la Maison de la radio, grappillant du temps de parole à la tête de liste Renaissance Valérie Hayer, le représentant LR aux élections européennes s'insurge d'un… pic.twitter.com/5qDz45fRZX — franceinfo (@franceinfo) June 3, 2024

Valérie Hayer dénonce une « instrumentalisation de la cause féministe »

Face à la bronca générale, Valérie Hayer a fini par prendre la parole sur X pour dénoncer une « instrumentalisation » de la cause féministe.

Instrumentaliser la cause féministe ne fait que lui nuire. Le véritable sexisme, c’est de penser à ma place. Parce que je suis une femme, je serais forcément invisibilisée par la présence d’un homme ?



Instrumentaliser la cause féministe ne fait que lui nuire. Le véritable sexisme, c'est de penser à ma place. Parce que je suis une femme, je serais forcément invisibilisée par la présence d'un homme ?

Fière que Gabriel Attal s'engage à mes côtés dans cette campagne. — Valérie Hayer (@ValerieHayer) June 3, 2024

« Le véritable sexisme, c’est de penser à ma place. Parce que je sis une femme, je serais forcément invisibilisée par la présence d’un homme ? ». Et d’ajouter : « Je note que nous entendons moins nos adversaires s’indigner quand Marine Le Pen conclut tous les meetings de Jordan Bardella et fait des matinales à sa place. »

Ce n’est pourtant pas la première fois que l’attitude cavalière de Gabriel Attal et d’Emmanuel Macron vis-à-vis de Valérie Hayer fait tiquer. Sur une affiche de campagne dévoilée fin avril, le président de la République apparaît ainsi seul, sans aucune mention de la tête de liste Renaissance. Une drôle de façon de défendre la « grande cause nationale du quinquennat » et de laisser aux femmes politiques occuper, pour une fois, le devant de la scène…

