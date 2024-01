Gabriel Attal devient le premier Premier ministre ouvertement gay

Alors qu’Elisabeth Borne a donné sa démission à contrecœur mardi 8 janvier, le nom du nouveau Premier ministre a été dévoilé par l’exécutif ce mercredi 9 janvier, peu après midi. Gabriel Attal, devient donc le plus jeune Premier ministre de l’histoire de la Ve République, et le premier chef du gouvernement ouvertement gay.

Le suspense s’accentuait. S’il était largement pressenti pour reprendre le rôle d’Élisabeth Borne à la tête du gouvernement, Gabriel Attal n’a été confirmé au poste de premier ministre qu’au bout de quelques heures de tergiversations. Il devient le plus jeune Premier ministre de la Vᵉ République et le premier chef du gouvernement à être ouvertement gay. Il avait notamment évoqué son homosexualité dans Libération et son désir d’enfant en avril 2019, après avoir été violemment outé un an plus tôt par l’avocat Juan Branco sur les réseaux sociaux.

Une jeunesse qui divise

Comme le souligne Eddy Vautrin-Dumaine, Directeur des études à Kantar Public France reçu sur le plateau de franceinfo ce matin, l’ancien ministre de l’Éducation nationale fait partie du top 3 des personnalités françaises préférées des français. Le dernier sondage du Figaro le plaçait d’ailleurs en favori pour remplacer Élisabeth Borne. Mais s’il a l’adhésion de l’opinion publique, il ne ferait pas l’unanimité dans les coulisses de la majorité, selon plusieurs sources concordantes. Edouard Philippe, François Bayrou, Bruno Le Maire ou encore Gérald Darmanin se seraient montrés réticents à l’idée de le voir prendre la tête du gouvernement, mettant en cause sa jeunesse présentée comme un signe d’incompétence.

Pour d’autres, sa jeunesse incarne parfaitement l’esprit macroniste, « un élan, une dynamique, une audace dont on a sûrement besoin », selon les mots d’un cadre de la majorité cité par l’AFP. Emmanuel Macron était d’ailleurs lui-même devenu le plus jeune président de l’histoire lors de son premier mandat, en 2017, à l’âge de 39 ans.

Un profil très politique

Militant au Parti socialiste de 2006 à 2016, il a fait partie du cabinet de la ministre de la Santé Marisol Touraine de 2012 à 2017, et est conseiller municipal de Vanves depuis 2014.

En 2016, il rejoint le parti fondé par Emmanuel Macron, En marche — aujourd’hui Renaissance —, dont il devient porte-parole en 2018.

La même année, il est nommé secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse dans le second gouvernement Édouard Philippe, devenant à 29 ans le plus jeune membre d’un gouvernement sous la Ve République.

Au sein du gouvernement Élisabeth Borne, formé en 2022 sous la seconde présidence d’Emmanuel Macron, il est d’abord ministre délégué chargé des Comptes publics, avant d’être nommé ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse en 2023. Une de ses premières mesures remarquées et controversées : l’interdiction de l’abaya à l’école, au nom de la « laïcité ».

Gabriel Attal est donc un profil éminemment politique, qui parle au même électorat qu’Emmanuel Macron, et pourrait représenter un adversaire de taille pour Jordan Bardella, lors des élections européennes de mai 2024. Mais, il est aussi réputé de nature solitaire, et devra donc faire ses preuves en tant que manager en charge d’une équipe gouvernementale.

