Gabriel Attal interdit l’abaya à l’école qu’Olivier Véran considère comme une « attaque politique »

Parmi d’autres mesures, le nouveau ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, a annoncé l’interdiction de l’abaya à l’école, face à la montée des signalements d’atteinte à la laïcité. Olivier Véran l’a soutenu en assimilant le port de cette robe à une « attaque politique ». Bref, le corps des filles est encore et toujours instrumentalisé comme terrain politique, supplément islamophobie.

Pour sa première rentrée scolaire en tant que nouveau ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal impose des mesures sur la forme plutôt que le fond. Depuis au moins le 24 août 2023, on sait grâce au Monde qu’il veut expérimenter l’uniforme scolaire dans certaines communes d’ici la fin de l’année, mais aussi interdire l’abaya partout en France. Mais son annonce au journal télévisé de TF1 le 27 août 2022 a davantage ébranlé l’opinion publique.

🔴 "L'abaya ne pourra plus être portée à l'école", annonce @GabrielAttal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse



▶ #LE20H d'@ACCoudray pic.twitter.com/93bIbkSd02 — TF1Info (@TF1Info) August 27, 2023

Gabriel Attal intedit l’abaya, mais comment la distinguer d’une simple robe longue et ample ?

Sur le plateau de la première chaîne d’Europe, le ministre de l’Éducation estime cette robe longue et amble portée par-dessus les vêtements comme un signe d’appartenance à l’Islam : « Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable d’identifier la religion des élèves en les regardant. » Gabriel Attal devrait s’entretenir dès la semaine prochaine avec des responsables d’établissements scolaires pour les aider à appliquer cette interdiction, comme il l’a rappelé lors d’une conférence de presse ce lundi 28 août 2023, estimant que « la République est testée, nous devons faire bloc ».

Cette interdiction de l’abaya vise à répondre à la hausse des signalements d’atteinte à la laïcité qui auraient fortement augmenté depuis l’assassinat du professeur Samuel Paty en 2020 : +120 % entre l’année scolaire 2021-2022 et celle 2022-2023, rapporte FranceInfo. Mais le Conseil français du culte musulman (CFCM) ne reconnaît pas ce vêtement comme religieux.

Alors que Pap Ndiaye s’était refusé à réglementer sur les longueurs des robes, son successeur au ministère de l’Éducation s’improvise censeur en la matière. Or, comment pourra-t-on distinguer une abaya d’une simple robe longue et ample, si ce n’est en présumant de l’appartenance religieuse des élèves qui portent le vêtement en question ? C’est ce qu’a illustré par l’absurde Cécile Duflot (ancienne Secrétaire nationale des Verts, ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, députée, et maintenant dirigeante de l’ONG Oxfam France) sur Twitter le 27 août, face à un hater anonyme :

Instrumentaliser encore et toujours le corps des filles comme terrain politique

Alors que d’autres mesures ont été annoncées par le nouveau ministre de l’Éducation, l’épouvantail de l’abaya attire toute l’attention médiatique. Sûrement parce que cela concerne encore et toujours le corps des femmes et leur contrôle, avec un supplément de relent islamophobe, . Toujours trop couvertes ou pas assez (cf. 2021 et les polémiques autour du crop-top à l’école), perçues comme des propriétés des hommes à surveiller et punir, et même à instrumentaliser comme un terrain politique, alors que Gabriel Attal briguerait déjà la mairie de Paris en 2026.

Le lendemain du JT de TF1 où le ministre de l’Éducation a formulé l’interdiction de l’abaya, Olivier Véran (désormais ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement) en a rajouté une couche sur le plateau de RMC en assimilant le port de l’abay à une « attaque politique » : « Quand vous faites des appels sur les réseaux sociaux à venir avec des habits religieux ostentatoires dans des établissements scolaires laïcs, vous faites de la politique. »

De là à traiter explicitement les jeunes filles qui portent une abaya à l’école comme des terroristes, il n’y a qu’un pas.

On sait comment les établissements feront la distinction: https://t.co/JGLNCgjYov pic.twitter.com/Ay8RPPVvwr — Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) August 27, 2023

