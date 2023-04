Contre le harcèlement scolaire, Pap Ndiaye menace d’exclusion les élèves harceleurs

Le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye a annoncé des mesures pour lutter plus efficacement contre le harcèlement scolaire.

« On n’en fait jamais assez quand on a des cas aussi dramatiques. » Mardi 11 avril, le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye a annoncé de nombreuses mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire. En changeant les règlements des établissements, il souhaite rendre possible l’exclusion d’élèves harceleurs, avec l’accord des maires et « indépendamment de l’avis des parents », a-t-il indiqué sur RTL.

Harcèlement scolaire : "À l'avenir, en dernière analyse, c'est l'élève harceleur, et non pas l'élève harcelé, qui devra être scolarisé dans une autre école"@PapNdiaye, ministre de l'Education nationale, invité de @amandine_begot dans #RTLMatin pic.twitter.com/T4u6HGXMmA — RTL France (@RTLFrance) April 11, 2023

Il a insisté sur l’application de cette mesure en école primaire, où il n’y a pas de conseil de discipline. « Dans le cas où il faut séparer l’élève harceleur de l’élève harcelé, on en arrive à une situation qui n’est pas normale, dans laquelle c’est l’élève harcelé qui doit partir », a regretté le ministre.

Ainsi, les élèves exclus de leur école primaire pourront être inscrits ailleurs. Actuellement, il est impossible pour une école de renvoyer un élève. Il a toutefois ajouté que l’exclusion de l’élève harcelé n’aurait lieu qu’en dernier recours.

Un programme de prévention généralisé

Le ministre a également expliqué que le programme pHARe, plan de prévention du harcèlement scolaire qui existe déjà dans les écoles et les collèges, allait être « généralisé en direction des lycées à la rentrée prochaine », a-t-il annoncé sur RTL.

« Ce programme consiste à former les adultes, à avoir des élèves ambassadeurs, à créer des procédures pour faire cesser les situations de harcèlement », a-t-il rappelé, ajoutant que les premières expérimentations ont permis de faire en sorte « que les situations de harcèlement, quand elles arrivent dans ces établissements, sont repérées et traitées plus rapidement ».

Selon Pap Ndiaye, « la question, c’est aussi celle de savoir si les établissements ont besoin de moyens spécifiques pour lutter contre le harcèlement, je n’en ai pas le sentiment », a-t-il conclu.