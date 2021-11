Comment lutter contre le harcèlement scolaire ? Ce documentaire offre des solutions

Le harcèlement scolaire n’est pas un phénomène isolé, cela touche énormément d’enfants à l’école ou en ligne. Sur Canal+ le 18 novembre sort À bonne école, un documentaire qui expose des solutions contre le harcèlement scolaire.

« 1 enfant sur 10 est touché par le harcèlement scolaire »

C’est la statistique alarmante communiquée par le documentaire À bonne école, les enfants contre le harcèlement.

Ce nouveau programme Canal+ kids, réalisé par Chloé Garrel et produit par Caroline Delage, sera diffusé jeudi 18 novembre à 20h sur Canal+ kids et sera disponible sur myCANAL.

Dans ce documentaire, Inès Reg est la marraine d’un projet permettant à des collégiens et collégiennes de découvrir quels sont les outils et les solutions pour lutter contre le harcèlement scolaire. L’humoriste part à la rencontre de six élèves de 5è, tous et toutes dans le même collège à Vitry­ Châtillon et tous âgés de 12 ans.

Shayma, Noémie, Waïl, Adam, Yacine et Ibrahim ont une expérience différente avec le harcèlement scolaire : certains ont été victimes, d’autres témoins… À travers le documentaire À bonne école, les élèves découvrent tous des manières de lutter contre ce fléau qui n’est jamais sans conséquences.

Crédit photo : Canal+

Le harcèlement scolaire et ses conséquences dramatiques

Le documentaire À bonne école s’ouvre sur une image alarmante : celle d’enfants victimes de harcèlement scolaire qui se sont donné la mort car ils n’ont pas reçu l’aide dont ils et elles avaient besoin.

L’association e-France qui s’engage à sensibiliser les jeunes et lutter contre le cyberharcèlement partageait début octobre une étude menée en partenariat avec la Caisse d’Épargne. Extrait :

« L’étude révèle en effet que 20% des jeunes déclarent avoir déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement. Ces expériences sont rencontrées dans la majorité des cas par les jeunes filles (51%), de 13 ans en moyenne. »

Chloé Garrel, la réalisatrice du documentaire a elle-même été victime de harcèlement scolaire et elle explique que des traces restent :

« Ce film est né d’une souffrance personnelle. J’ai été victime de harcèlement de l’école primaire jusqu’au collège. Des humiliations répétées qui m’ont poursuivie jusqu’à l’entrée au lycée. On a tendance à penser que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Que le harcèlement, si on le surmonte, nous apprend à nous battre contre les obstacles et à mieux nous préparer à la vie d’adulte. C’est un mythe. Le harcèlement laisse des traces, des marques indélébiles, des peurs ancrées profondément. »

Des outils fondamentaux de sensibilisation

Au fil du documentaire, on part à la rencontre de chacun des élèves participant à ce programme. Ils nous raconte leur lien avec le harcèlement scolaire — certains l’on subi, d’autres en ont été témoins.

À travers une heure et demie de documentaire, chaque élève va tester des outils développés par différentes associations pour sensibiliser les jeunes au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement.

Il y a par exemple un atelier de réalité virtuel proposé par e-Enfance : l’élève est immergé dans un scénario fictif où il se retrouve à la place d’une adolescente qui est harcelée à l’école et sur Internet. C’est une expérience qui peut un peu secouer l’enfant et lui apprendre à avoir un peu plus d’empathie pour une personne harcelée.

Il y a aussi le Théâtre Forum, un atelier de mise en situation où les enfants jouent des scènes de harcèlement scolaire et essayent, en apportant des modifications au scénario, de trouver des solutions.

On rencontre également Nora Fraisse, fondatrice de l’association Marion La Main Tendue qui démarche dans les écoles primaires pour apprendre l’empathie aux plus jeunes. Son intervention est très touchante, car elle a vécu la tragédie du harcèlement scolaire lorsque sa fille de 13 ans s’est donné la mort.

Elle propose également Kolibri, un programme pour accompagner les familles dont les enfants sont victimes de harcèlement scolaire.

Des solutions sont possibles

À travers le documentaire, on se rend compte que les enfants sont capables de comprendre ce qu’est le harcèlement scolaire ; ils et elles peuvent être responsabilisés pour devenir médiateurs et faire en sorte que cela disparaisse.

En leur apprenant à comprendre et gérer leur colère, à avoir de l’empathie, mais aussi comment aider un camarade harcelé, ils sont capables de faire de grands changements.

Le documentaire souligne évidemment l’importance d’un accompagnement des adultes et de prendre le harcèlement scolaire. Car ce n’est pas un phénomène rare, on a pu le constater avec la tragédie récente du suicide de Dinah.

À bonne école est un documentaire touchant et pleins d’espoir qui donne des outils concrets pour combattre le harcèlement scolaire. Il peut aider autant les enfants que les parents à mieux comprendre ses enjeux et à être plus sensibilisés.

À bonne école, le 18 novembre sur Canal+ Kids et myCanal

À lire aussi : Hommage à Dinah, victime de harcèlement scolaire lesbophobe et raciste

Crédit photo : Canal+