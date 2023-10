Dans une interview pour France Inter, la chanteuse et comédienne révélée par The Voice en 2016 a confié avoir dû affronter seule le harcèlement. Seule sa meilleure amie et sa petite sœur lui venaient en aide, à l’époque où le TDAH était encore mal pris en charge.

En pleine promotion de son dernier film Marie-Line et son juge avec Michel Blanc, Louane s’est de nouveau confiée sur une période sombre de sa vie : celle du harcèlement qu’elle a subi durant sa scolarité.

L’artiste raconte avoir été la cible d’insultes et de moqueries de la part de ses camarades en raison de son trouble de l’attention et d’hyperactivité. Au micro de France Inter, elle a expliqué que les « insultes, les moqueries sur tout et n’importe quoi » pouvaient paraître « hyper simples » mais avaient en réalité laissé un traumatisme profond.

Le TDAH, un trouble mal compris à l’époque où Louane était harcelée

Évoquant le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité), Louane a expliqué ne pas avoir reçu l’accompagnement dont elle avait besoin à l’époque en tant qu’enfant diagnostiqué. Elle a insisté sur le fait que ce trouble était encore mal compris :

« C’est une forme d’exubérance aux yeux des gens et ça engendre des moqueries parce qu’un enfant excessif c’est difficile à gérer, particulièrement dans une salle de classe. (…) C’est ma petite sœur qui me défendait. »

En tant que mère d’une fille née en 2020, Louane souhaite sensibiliser son enfant à l’empathie envers les autres. Elle raconte :

« L’une de mes plus grosses fierté c’est que pendant sa première rentrée elle a vu des enfants pleurer et elle est allée les voir en leur disant « mais non ça va être trop bien on va aller jouer » et elle les prenait par la main »

Son nouveau film, qui raconte une histoire d’amitié originale entre une serveuse énergique et bruyante un juge bougon et déprimé, sortira en salles demain.

