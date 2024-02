En France, au moins un élève par classe est victime de harcèlement scolaire

Cette enquête de l’Éducation nationale, effectuée auprès de 7,5 millions d’élèves révèle aussi qu’une part non négligeable d’entre eux doit faire l’objet d’une vigilance accrue au risque de harcèlement.

« C’est un véritable fléau qu’il nous faut absolument réguler », a déclaré Nicole Belloubet, nouvelle ministre de l’Éducation nationale. Ce lundi 12 février, le ministère a publié les résultats d’une enquête sur le harcèlement scolaire, considéré comme une « priorité absolue » pour le gouvernement.

Et les chiffres sont alarmants : 5% des écoliers du CE2 au CM2, 6% des collégiens et 4% des lycéens sont considérés comme victimes de harcèlement. En clair, selon cette étude, plus d’un élève par classe en moyenne est victime de harcèlement scolaire.

L’enquête révèle également que d’autres élèves font face à des risques accrus de harcèlement, et préconise une certaine vigilance pour 19% des écoliers du CE2 au CM2, 6% des collégiens et 5% des lycéens.

Comment y remédier ?

Exclusion des élèves aux méthodes harcelantes sur les réseaux sociaux, cours d’empathie, confiscation du portable… Depuis la rentrée scolaire 2023, le gouvernement a multiplié les annonces afin de lutter contre le harcèlement scolaire. Par ailleurs, le service statistique de l’Éducation nationale, auteur de l’étude, le définit comme suit : « En milieu scolaire, le harcèlement est le fait, pour un élève ou un groupe d’élèves, de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements négatifs voire violents ».

Cette enquête, qui consiste à faire passer 17 000 questionnaires à un total de 7,5 millions d’élèves du CE2 à la terminale, sera désormais menée chaque année sous forme d’un « baromètre annuel du harcèlement en milieu scolaire », destiné à suivre l’évolution de ce phénomène.

Dans le cas où le questionnaire révèlerait une situation qui s’avère à risque, « une nouvelle auto-évaluation individuelle au cours de laquelle l’anonymat sera levé, avec l’accord des parents » sera décidée.

Nicole Belloubet a d’ailleurs précisé que 35 élèves ont été changés d’école d’office pour des faits de harcèlement depuis la rentrée 2023.

