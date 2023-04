Madison De La Garza, qui incarnait la petite Juanita Solis, s’est confiée sur le cyberharcèlement des fans qu’elle a subi dès l’âge de 6 ans.

« Ils voulaient me voir morte à cause de mon apparence. » C’est ainsi que Madison De La Garza, célèbre pour son rôle de Juanita Solis dans Desperate Housewives, a décrit le cyberharcèlement subi lorsqu’elle était enfant, dans le podcast Heart of the Matter.

« La première fois que j’ai essayé de m’affamer, j’avais 7 ans »

Aujourd’hui âgée de 21 ans, la jeune actrice n’en avait que 6 lorsqu’elle a débuté sa carrière dans la série à succès. À l’époque, elle consultait régulièrement des médias people ou vidéos YouTube, et observait les commentaires « atroces » sur son poids. « Les réactions étaient choquantes. On disait que j’étais laide, une grosse vache, a-t-elle rapporté. Une fois j’ai lu : j’espère que tu auras un cancer et que tu mourras parce que tu es si grosse. »

Des commentaires qui ont lourdement affecté sa santé mentale, et contribué à ce qu’elle développe des troubles alimentaires très jeune. « Je me souviens de la première fois que j’ai essayé de m’affamer. Je n’avais que 7 ans. »

Des « blagues » grossophobes récurrentes dans le scénario

Outre le cyberharcèlement, le poids de Madison De La Garza, était un ressort humoristique dans Desperate Housewives. Comme l’a souligné l’actrice, l’existence même de son personnage de Juanita Solis reposait sur son poids. « Toute la blague autour de mon personnage était qu’Eva était ce beau mannequin mince alors que sa fille était tout le contraire. »

Ce dont Eva Longoria, qui incarnait sa mère à l’écran, a essayé de la protéger : « Elle a fait tout son possible pour que je me sente spéciale ». La jeune actrice précise qu’elle s’est désormais remise de son trouble alimentaire depuis deux ans.