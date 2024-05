Cinq marques de lingerie grande taille à connaître, allant jusqu’au bonnet L

Vous êtes plutôt lingerie responsable, inclusive et made in France de Bertille Isabeau ? Celle plus audacieuse de Panache ? Plus rétro d’Elomi ? Plus historique de Fantasie ? Ou encore plus sexy de Freya ? Ces marques accessibles, allant jusqu’au bonnet L valent le coup d’œil.

Quand on a une poitrine généreuse, on peut trouver du réconfort dans un bon soutien-gorge (même s’il n’y a aucune obligation, bien sûr, vous faites bien ce que vous voulez, faut-il le rappeler) qui peut prévenir certains maux de dos. Mais pour éviter de se compresser la poitrine dans des bonnets trop petits (telle Aya Nakamura au Met Gala 2024 dans sa robe Balmain par Olivier Rousteing) ou à cause d’un tour de dos trop étroit, encore faut-il savoir vers quelle marque se tourner. En voici 5 qui valent le détour, avec des esthétiques variées et des prix accessibles.

La plus française, responsable et inclusive : Bertille Isabeau

Depuis 2017, la Maison de lingerie Bertille Isabeau œuvre pour créer des collections toujours plus inclusives et durables. Et ce, dans des matières de qualité : coton certifié GOTS, dentelle de Calais & résille OEKO-TEX (label qui assure une traçabilité exemplaire et l’innocuité des matières). Le tout confectionné à Paris. On y trouve de la lingerie des tailles XS à XXXL, avec la possibilité de faire du sur-mesure à la demande, qu’importe votre taille. Le contrecoup de tous ces engagements concrets, c’est que la marque s’avère plutôt haut de gamme : comptez une centaine d’euros pour une culotte.

Les + : grâce à un système de pré-commande, la créatrice française Bertille Isabeau produit juste ce qu’il faut, au prix le plus juste possible, ce qui évite les stocks (et les surcoûts qui vont avec, que les marques font bien souvent payer à la clientèle). De quoi rendre la marque encore plus responsable d’un point de vue écologique, en plus de son imagerie féministe inclusive qui fait du bien aux rétines.

La plus audacieuse : Panache

Fondée dans les années 1980 par Antony Power au Royame-Uni, Panache est une marque de lingerie pour les personnes à la poitrine généreuse qui veulent à la fois du maintien, du confort, et un galbe parfait. On y trouve des culottes à partir de 10 € et les soutiens-gorge les plus chers à 55 €, des bonnets D à K.

Les + : on y trouve aussi bien de la lingerie fun et colorée, que plus classique, mais aussi des sous-vêtements de sport, ainsi que des maillots de bains.

La plus rétro et cool : Elomi

Fondée en 2008, la marque britannique Elomi habille toutes les poitrines jusqu’au bonnet K, avec une esthétique colorée, souvent rétro. Comptez plutôt 25 € pour la culotte la moins chère, et jusqu’à 80 € pour les soutien-gorges les plus onéreux.

Les + : en plus de maillots de bain, la marque propose aussi des guêpières et babydools pour les jours extras, et aussi beaucoup de lingerie de mariage grande taille.

La plus historique : Fantasie

Depuis 1951, Fantasie conçoit dans des tissus de qualité supérieure par le groupe Wacoal Europe de la lingerie pour beaucoup de morphologies différentes, des tours de dos allant du 30 au 44 et les tailles de bonnet B à JJ (tailles UK). Tablez sur 26 € pour les culottes les moins chères, et jusqu’à 86 ô pour les robes nuisettes les plus sophistiqués ou 80 € pour les soutien-gorges les plus richement brodés.

Les + : pour les fans de broderies et de dentelles, vous avez l’embarras du choix.

La plus sexy sans trop de fioritures : Freya Lingerie

Freya Lingerie est une autre marque du groupe Wacoal Europe (leader sur le marché de la lingerie féminine, du bonnet A à O et du tour de dos 70 à 120). Elle affirme une identité plus moderne et sexy, grâce notamment à des jeux de découpes. Misez 24 € pour les culottes les moins chères, et jusqu’à 68 € pour les bandeaux les plus travaillés ou les bodys les plus sexys.

Les + : on apprécie que la marque sache jouer la carte des jeux de découpes et de transparence, ce qui permet de faire plus moderne que les traditionnelles dentelles.

