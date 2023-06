De la lingerie, du loungewear, maillot de bain… que vaut cette marque tendance sur les réseaux

Madmoizelle a eu l’opportunité de tester différents produits de la marque de lingerie Lounge. Voici un retour d’expérience à mille lieux de ce que s’était imaginé l’équipe.

Si vous êtes régulièrement sur les réseaux sociaux, vous n’avez pas pu passer à côté de Lounge. Vantée par toutes les personnes influentes qui comptent, la marque de lingerie s’est offert une omniprésence à l’internationale.

Mais avant d’aller plus loin dans cette redécouverte, commençons par les présentations de Lounge. Malgré son ubiquité, la marque voit seulement le jour en 2015 avec la volonté de proposer du confortable sexy de qualité et accessible. Au-delà de la lingerie, elle propose aujourd’hui des maillots de bain, des vêtements cosy et des pyjamas.

Plonger dans l’univers de Lounge

Afin de faire changer d’avis les plus réticentes et réticents d’entre vous, plusieurs membres de l’équipe ont sélectionné des articles provenant de différentes gammes de la marque, pour se faire leur propre idée.

Les testeuses ont accepté de répondre à quelques questions pratiques pour vous donner un avis exhaustif. Pour aller plus loin, chacune des pièces a même été shootée dans notre studio. Lingerie, maillot de bain, loungewear, tout a été essayé, alors voici à quoi s’attendre si vous craquez.

Ensemble soutien-gorge et string en dentelle

J’ai été agréablement surprise à la réception de mon ensemble. C’est vraiment joli et ça ressemble complètement aux photos. J’avais un peu peur que ce soit un peu retouché et finalement la couleur était exacte. Elisa

C’est certainement un ensemble que vous aurez déjà aperçu sur des posts ou autres vidéos. Il porte l’un des détails caractéristiques de la marque : la bande estampillée Lounge sur le soutien-gorge et le string qui donne un côté plus actuel. Elisa l’a choisi en bleu sarcelle, dans ses tailles habituelles pour le haut et le bas.

Photgraphié par Soifia Paris pour Madmoizelle Agency // Source : Soutien-gorge Blossom Balcony bleu sarcelle

Blossom Balcony Soutien Gorge Et String Ensemble est disponible à 55 € sur le site, en dix coloris différents, du 80 au 100 pour le tour de dos et du A au G pour le bonnet. Le string quant à lui existe du XS au XXL.

Photgraphié par Soifia Paris pour Madmoizelle Agency // Source : Ensemble Blossom Balcony Lounge bleu sarcelle

Madmoizelle : Comment taille le produit ?

Elisa : J’ai été surprise concernant le soutien-gorge, car à première vue il me semblait petit, mais finalement, il taille parfaitement. Quant au string, la taille est plus haute que ce dont j’ai l’habitude de porter, mais c’est un plus, ça change.

Madmoizelle : Quelques mots à propos de la qualité du produit ?

Elisa : L’ensemble est agréable à porter, pour l’instant j’en suis contente. Je l’ai lavé trois fois à la main et la forme n’a pas bougé. Par ailleurs, je me sens bien quand je mets cet ensemble, ça ne gratte pas et le tissu est doux.

Madmoizelle : Que pensez-vous du rapport qualité/prix ?

Elisa : Je sais que les sous-vêtements coûtent cher. Alors un ensemble à 55 € ça ne me choque pas, surtout pour ce que j’ai reçu. C’est beaucoup moins cher que certains concurrents à qualité égale.

Maillot de bain deux pièces

Le tissu est quand même hyper épais et couvrant pour un maillot de bain, je trouve ça assez important. Mine de rien, il est doublé, il y a des coques amovibles et il y a un bon soutien. Marie

Afin de dévoiler au monde la sirène qu’elle est réellement et en prévision de ses vacances, Marie a opté pour un maillot de bain. Elle a jeté son dévolu sur le haut de bikini Tan Luxe couleur olive à 35 € et la culotte de bikini Tan Luxe à 30 € de la même couleur.

Photgraphié par Soifia Paris pour Madmoizelle Agency // Source : Culotte de bikini couleur vert olive

L’éventail de tailles disponibles est plus grand sur ce bikini puisque vous avez le choix du XS au 3XL. Le fait d’avoir la possibilité de dépareiller le haut et le bas, permet de choisir la couleur et la taille qui nous convient le mieux.

Photgraphié par Soifia Paris pour Madmoizelle Agency // Source : Bikini Tan Luxe couleur olive

Madmoizelle : Comment taille le produit ?

Marie : Je n’ai même pas eu à refaire les nœuds. Le bikini est arrivé pile-poil à la bonne taille. Ce qui est étonnant, car les bas de maillot de bain sont généralement un peu grand pour moi et toujours très mal taillés. J’ai l’habitude que ça bâille un peu et là pas du tout. Le haut aussi est très bien taillé.

Madmoizelle : Quelques mots à propos de la qualité du produit ?

Marie : Même si je ne l’ai pas testé mouillé, le tissu et les élastiques sont un peu gainant et ça tient au corps. Je suis sûre que ce bikini tiendra même si je fais des roulades ou des galipettes. La qualité des finitions aussi est très bien. Il n’y a aucun fil qui pend, je regarde toujours toutes les coutures, et elles sont nickel. L’emballage est soigné. En revanche, c’est la première fois que j’ai un maillot aussi échancré devant, il va falloir que je m’habitue, je ne m’en étais pas rendu compte sur les photos. Derrière, j’ai déjà eu des maillots beaucoup plus échancrés en tanga.

Madmoizelle : Que pensez-vous du rapport qualité/prix ?

Marie : Ça vaut le prix. Les maillots de bain sont quand même de plus en plus chers, surtout dès qu’il s’agit de marque qui essaient d’avoir une chaîne de production responsable. Là, par rapport à ses concurrents, je trouve que le prix n’est pas excessif du tout pour une qualité peut-être meilleure.

Body en dentelle noir

J’adore les broderies, ça ne fait pas du tout cheap. À l’origine, je l’avais acheté pour sortir, mais je vais le réserver pour mes soirées en privé, ce qui tout aussi bien (rires). Romane

Contrairement aux deux articles précédents, cette pièce n’a pas vocation à être portée au quotidien, mais plutôt pour un événement particulier. Libre à vous de vous sentir sexy durant toute une journée sous vos vêtements, mais sachez tout de même qu’il n’y a pas de boutons-pression à l’entrejambe.

Photgraphié par Soifia Paris pour Madmoizelle Agency // Source : Body en dentelle Brooke

Le Body Brooke à 80 € choisis par Romane est tout en transparence, et l’arrière est un string. Il est disponible en sept tailles et le modèle est pensé pour les petits tours de taille à grands bonnets et inversement. Quant aux bretelles, elles sont réglables pour plus de confort.

Photgraphié par Soifia Paris pour Madmoizelle Agency // Source : Body en dentelle Brooke

Madmoizelle : Comment taille le produit ?

Romane : J’ai toujours peur d’acheter lorsque je n’ai jamais essayé. J’ai une forte poitrine du coup j’ai peur que ça ne taille pas bien. Je l’ai pris en S, parce qu’il n’y avait plus de S+ et finalement heureusement puisqu’il aurait été trop grand dans le dos. Le système de correspondance des tailles est très bien construit et le bonnet taille parfaitement.

Madmoizelle : Quelques mots à propos de la qualité du produit ?

Romane : Les coutures sont nickel. Le body est très facile à mettre, en revanche pour mettre les porte-jarretelles, c’est un peu plus compliqué. Mais une fois le coup de main pris c’est simple. Après, l’objet et très bien pensé, c’est un système de clips en plastique souple pour éviter que les coutures ne s’abîment.

Madmoizelle : Que pensez-vous du rapport qualité/prix ?

Romane : Il est à 80 €, pour ce prix, cette qualité et le fait qu’il aille à ma typologie de poitrine, je trouve ça ultra-accessible en comparaison à des bodys qui peuvent coûter jusqu’à 200 €.

Le cycliste et le crop top seconde peau

Je ne m’attendais pas à ce que l’ensemble soit aussi gainant. Moi qui suis adepte du no bra et qui ai une poitrine généreuse, je peux me permettre de porter le crop top sans rien d’autre. En revanche, je ne le porterai pas forcément pour pratiquer des sports à impact. Mais je sens qu’il va m’accompagner tout l’été durant mes vacances et même en soirée. Stella

Stella a opté pour un crop top ainsi qu’un cycliste qui peuvent être portés même sans faire d’activité physique. Cet ensemble gainant existe en trois couleurs, du XS au XXL. Elle a décidé de sélectionner le crop top 365 second skin à 25 € et le cycliste 365 second skin short à 40 € dans la couleur chocolat.

Photgraphié par Soifia Paris pour Madmoizelle Agency // Source : Crop top et cycliste 365 second skin couleur chocolat

La doublure du crop top et son effet gainant permettent de le porter sans soutien-gorge et d’avoir un maintien au quotidien. Le cycliste possède aussi un effet gainant et une taille très haute qui donne un rendu sans marque aux sous-vêtements.

Madmoizelle : Comment taille le produit ?

Stella : Honnêtement je suis un peu entre deux tailles et je suis grande. Finalement, je l’ai pris en M au lieu de L. Le tissu est épais et gainant ce qui permet de ne pas donner un effet boudiné ou de faire des plis donc c’est vraiment un bon point. C’est très moulant, la promesse de l’effet seconde peau est là ! (rires)

Madmoizelle : Quelques mots à propos de la qualité du produit ?

Stella : Le produit est doublé avec un tissu très doux, il y a très peu de coutures, la promesse de l’effet seconde peau est vraiment tenue. Je l’ai lavé en machine une fois et la coupe n’a pas bougé, la couleur chocolat ne s’est pas délavée. Donc j’en suis très contente.

Madmoizelle : Que pensez-vous du rapport qualité/prix ?

Stella : Ça peut paraître cher pour ce type d’ensemble, mais je pense qu’en tant que consommatrice nous sommes mal habituées acheter plus pour pas cher. Je pense que pour la qualité, c’est un ensemble qui va durer dans le temps et que je pourrais autant porter en journée qu’en soirée avec les bons accessoires. Donc ce n’est pas si cher.

Ensemble de lingerie en dentelle transparent

À l’image du body Brooke en dentelle présenté plus haut, voici une autre ensemble de lingerie en dentelle noir très sexy tout en transparence, nommé Flirt Balcony à 55 €. Il s’agit d’un soutien-gorge corbeille qui s’accompagne d’un string indissociable, mais vous avez la possibilité de choisir une culotte si vous le souhaitez.

Le bas est disponible de la taille XS à XXL, quant au soutien-gorge le tour de dos existe du 80 au 100 et la profondeur de bonnet du A ou G. Au-delà des bijoux fantaisies estampillés Lounge, le string présente également la bande caractéristique de la marque.

Photgraphié par Soifia Paris pour Madmoizelle Agency // Source : Ensemble noire en dentelle Flirt Balcony

Madmoizelle : Comment taille le produit ?

Alice : Même si j’ai une petite poitrine je sens qu’elle est bien englobée, de plus les armatures sont comme entourées de mousse et elle ne blesse pas. Quant au string, la dentelle et les détails sont doux et ne grattent pas et la ficelle ne serre pas. J’ai tout pris dans ma taille habituelle. Le rendu sur ma silhouette est hyper sexy.

Madmoizelle : Que pensez-vous du rapport qualité/prix ?

Alice : Pour 55 € je ne savais pas à quoi m’attendre et je suis ravie. L’ensemble correspond en tout point aux photos du site. Les coutures sont bien faites et les petits bijoux fantaisies ne blessent pas. Je pense pouvoir le porter en journée comme lors d’un date en soirée.

Photgraphié par Soifia Paris pour Madmoizelle Agency // Source : Soutien gorge en dentelle noir Flirt Balcony

L’entièreté de ce que vous pourrez découvrir sur la boutique en ligne est dans l’air du temps et inspiré des tendances en vogue sur les réseaux sociaux : du minimalisme, de l’échancré, du monochrome et de la transparence. Le tout est confectionné dans des matières qui résistent au temps, afin que vous fassiez de vos coups de cœur des intemporels. Toute l’équipe a été agréablement surprise par ces produits qu’elle aura plaisir à porter ad vitam æternam.