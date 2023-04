Roxy x Mizuno : La collection capsule qui donne envie de faire du sport

Quelle est la recette de la parfaite tenue de sport ? Du confort, de la technicité et du style. Voici la collaboration inédite qui rassemble ce trio idéal, et elle est signée Roxy x Mizuno et Madmoizelle l’a testé.

Travailler dans un magazine a ses avantages, notamment celui de pouvoir tester en exclusivité des collections capsules mode ultra-désirables, comme celle de Roxy en collaboration avec Mizuno. Une collection complète pour la pratique de sports à impacts comme la course à pied, le fitness, le tennis… Ou plus doux pour les articulations comme le yoga ou le vélo par exemple.

Sophie porte la brassière See the good // Source : Madmoizelle

Les fidèles lectrices et lecteurs de Madmoizelle connaissent déjà la marque Roxy. Une marque dédiée aux femmes qui les accompagnent sur tous leurs terrains de jeux, sur l’eau comme sur la neige, dans la forêt comme en ville. Quant à Mizuno, il s’agit également d’une marque d’équipement de sport pensée pour les passionnés qui souhaitent repousser leurs limites. En résumé, cette collaboration tombait sous le sens !

Ces quelques pièces allient les couleurs pops et la douceur de l’univers de Roxy aux prouesses techniques de Mizuno. Vous y trouverez brassières, leggings, shorts, chaussures, t-shirts, un débardeur ainsi qu’un sweat à capuche. Mais avant de pouvoir vous en parler, Madmoizelle a souhaité tester toutes ces pièces.

Alissia porte le short Bold Moves et les chaussures ROXY x MIZUNO Wave Rider 26

Alors, durant une matinée, Sophie et Alissia ont joué le jeu des testeuses en pratiquant différentes activités physiques sous l’œil et l’appareil photo de Soifia, notre photographe et vidéaste.

Roxy x Mizuno : Faire du sport avec des vêtements conforts et stylés

Afin de tester l’ensemble de la collection, Alissia est habillé avec le short et la brassière Bold Moves couleur cyclamen et le t-shirt Essential mock orange. Sophie porte le débardeur, la brassière et legging Sea The Good. Pour compléter la tenue, chacune d’elle porte la pièce maîtresse de cette collection : les chaussures Waves Rider 26.

La première chose qui frappe l’œil dans cette collection, ce sont ses couleurs vitaminées ! Elles apportent instantanément de la chaleur à n’importe quel ciel menaçant de pluie, comme c’était le cas le jour du shooting, ou un environnement citadin un peu trop gris. Par ailleurs, si vous préférez la sobriété, certaines pièces ont été déclinées en noir.

La seconde chose à retenir de cette collaboration, c’est sa technicité. Pendant la course à pied, rien de plus pénible qu’un legging qui tombe, une brassière qui ne tient pas la poitrine ou des chaussures qui créent des ampoules. C’est simple, une bonne tenue de sport doit s’effacer devant la pratique, et justement, Roxy et Mizuno en ont bien conscience.

Alissia porte le short Bold Moves ROXY x MIZUNO // Source : Madmoizelle

Le legging et le short possèdent tous les deux une large ceinture élastique qui ne marque pas, mais reste parfaitement en place. D’ailleurs, ces deux pièces ainsi que le débardeur et les brassières sont enduits de la technologie DryFlight® qui permet d’évacuer l’humidité plus facilement.

À qui s’adresse la collection Roxy x Mizuno ?

Rien ne vous empêche de porter ces pièces pour le plaisir dans votre quotidien. Un petit peu de confort n’a jamais tué personne, bien au contraire. Cependant, si vous êtes arrivé à ce niveau de l’article, vous avez compris qu’elle s’adresse avant tout aux personnes qui aiment le sport et qui souhaitent porter des vêtements performants les mettant en valeur.

Afin de pouvoir vous donner un avis concret, les deux testeuses choisies pour ce shooting, sont deux passionnées de sport. Alissia est professeure d’EPS dans un collège d’Île-de-France et Sophie pratique une activité sportive dès qu’elle en a l’occasion. Autant dire que niveau sportwear, elles s’y connaissent.

Je conseillerais la brassière sans hésiter, elle répond à tous mes critères de choix. Elle est douce, elle ne fait pas mal, elle ne serre pas et elle ne gêne pas. Et surtout quand on fait des sauts ou des déplacements, elle maintient bien ! Alissia à propos de la brassière Bold Moves

Sophie porte la brassière See the good ROXY x MIZUNO

Quant à Sophie, sa pièce préférée de la collection est les chaussures :

Quand je choisis une paire de chaussures pour le sport, je fais attention à la semelle. Il faut qu’elle soit souple, bien faite et rembourrée, ça permet de ne pas avoir mal aux genoux ou aux articulations. L’amorti de la marche est très important et celui-ci est top, j’ai l’impression de porter des chaussons. En plus, elles taillent bien ! J’ai pris ma taille habituelle (42) et après cette matinée, il n’y a aucune ampoule ou irritations à signaler. Sophie à propos des Wave Rider 26

Chaque pièce est disponible du XS au XXL. D’ailleurs, Alissia porte le t-shirt et la brassière en taille S et le short en taille M. Sophie ne porte que du L. Quant aux chaussures, l’éventail de taille est très large puisqu’il va du 36 au 42 et propose toutes les demies tailles. Ce qui est appréciable pour les pratiques durant lesquelles le frottement des chaussures est plus important, ce qui nécessite une chaussure pas trop ajustée.

Sophie et Alissia ont fortement apprécié la collection, vous l’aurez compris. Elles ont pris beaucoup de plaisir à tester chacune des pièces de cette collaboration, ce qui transparaît sur les photographies. C’est donc un crash test réussi pour la collection Roxy x Mizuno !