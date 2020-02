Comment choisir tes chaussures de running

View this post on Instagram

[Préparation marathon de Lanzarote 🇪🇸 – Semaine 9/10 – Séance 2/3 ✔️]. . 🔹 25min warm-up 🔥. 🔹 2 x 2000m ❄️. 🔹 10min calm 💫. . > Ce samedi matin sonne la fin des fractionnés (pour cette prépa) 😳 Et tout était parfait pour nous faire nos adieux : super météo (froid et ensoleillée), jambes ultra coopératives & last but not least le cardio on point 👌🏼❤️. . > Ça y est, après cette séance j’ai vraiment hâte d’être sur la ligne de départ du @lanzmarathon ! 🏁 + l’ambiance du @maratonvalencia qui fait écho jusqu’ici et donne envie de tout déchirer 🌈🎉 good luck à tous 🍀🤞🏼. . #run #running #prepamarathon #lanzarotemarathon #paris18