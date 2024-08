Les JO 2024, terrain d’expression pour les corps de femmes différents ?

Les JO de Paris ont été un terrain d’expression pour tous les types corps de femmes. Et les athlètes n’ont pas manqué de montrer leurs différences sur les réseaux sociaux.

Ilona Maher a lancé une réplique culte pour ces JO 2024 : « J’ai un IMC de 30, je suis considérée comme en surpoids et je vais aux Jeux Olympique. Et pas vous ». La rugbywoman, agacée à propos des remarques sur sa corpulence, use régulièrement des réseaux sociaux pour se mettre en avant.

Et elle n’est pas la seule. Petite sélection de celles qui font rimer féminité et sport de haut niveau tout en étant la cible de critiques. Elles redéfinissent, à leur niveau, les standards de la beauté dans le sport féminin.

La rugbywoman Ilona Maher met en avant son corps

C’est sur TikTok, son terrain de jeu préféré qu’Ilona Maher a posté des vidéos de son corps comptabilisant des millions de vues. Une vidéo intitulée « Tous les types de corps peuvent être olympiques » est particulièrement vue.

Elle explique : « Tous les types de corps comptent. Tous les types de corps sont dignes d’intérêt, du plus petit gymnaste au plus grand joueur de volley-ball, du joueur de rugby au lanceur de poids en passant par le sprinter. Tous les types de corps sont beaux et peuvent faire des choses incroyables. »

Le gymnase Simone Biles décomplexée avec ses cheveux

Quand on ne critique pas le corps d’une femme c’est ses cheveux que l’on critique. Et cela, Simone Biles ne le veut pas : « Ne venez pas m’embêter à propos de mes cheveux. Ils sont coiffés mais le bus (pour se rendre sur le lieu des épreuves, ndlr) n’a pas de climatisation et il fait environ 9.0000 degrés. Oh, et c’est un trajet de 45 minutes » a-t-elle lancé sur les réseaux sociaux.

La judokate Romane Dicko fière de ses bourrelets

« Qui en 2024 croit encore que les personnes qui font du sport sont forcément fines ? Qu’elles sont forcément fines et sèches ? Je fais du haut niveau et j’ai des bourrelets, oui, ça existe« , lace-t-elle comme un message militant.

L’haltérophilie britannique Emily Campbell véhicule un message puissant

Avec ses plus de 87 kg, elle fait partie des sportives dont le corps fait évoluer la vision de la femme.

Elle a déclaré en interview : « En tant que femmes, notre corps sera toujours un voyage, nous ne serons jamais les mêmes à aucun moment de notre vie. Il s’agit d’apprendre à accepter et à aimer toutes les différentes étapes de ce processus, et à rechercher la beauté dans chacune d’elles. »

