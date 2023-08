Hot Stories, la capsule de podcasts pour vous faire frétiller tout l’été

Le nouveau podcast « Hot Stories », créé par Clémentine Galey risque de vous rendre très vite accro à ces récits anonymes abordant la sexualité féminine, sans tabous.

Nous vous avions déjà parlé, à plusieurs reprises, de la géniale Clémentine Galey et de son podcast Bliss, abordant la maternité, la parentalité, le post-partum, sans tabous et sans détours.

Des témoignages puissants, empouvoirants, intimes et uniques, qui avaient même conduit sa créatrice et de nombreuses intervenantes — Fiona Schmidt, Louise Chabat, Renée Greusard, Anna Roy— sur les scènes de grandes salles françaises, allant de l’Olympia au Grand Rex, au Trianon, mais aussi au Cirque Royal de Bruxelles, et Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, et Nantes, pour finir par être diffusés dans les salles de cinéma. Un succès incroyable, et grandement mérité.

Hot Stories, la capsule qui émoustille

Pour l’été, Clémentine Galey nous offre une capsule podcast aussi chaude qu’une canicule de juillet : huit épisodes, diffusés chaque lundi. Pas de récits d’accouchement cette fois, mais des témoignages intimes et anonymes de femmes qui parlent de leur découverte de la sexualité, de nouvelles pratiques, loin des injonctions et des standards attendus. Ces femmes, qui acceptent de se confier au micro de Clémentine, racontent leur sexualité sans filtre, assumée, libérée, et reviennent en détail sur le jour où elles ont laissé leur vie sexuelle prendre un tournant inattendu.

BDSM, couple libre, acte sexuel à plusieurs ou encore libertinage : le champ des possibles est mis en lumière avec toute la bienveillance et l’écoute qu’on adore entendre chez Bliss. C’est puissant, c’est vivant, bouillonnant !

Ces capsules sont la passerelle parfaite pour patienter jusqu’à la rentrée et la publication des nouveaux épisodes de Bliss.

Par ici pour écouter les quatre premiers épisodes de Hot Stories !

