Le BDSM vous titille ? Voici quelques essentiels pour bien commencer les petites fessées

L’heure est à la distraction et aux nouvelles expériences en 2022. Pour vous guider sur le chemin des réjouissances, voici une sélection de sextoys et accessoires pour se lancer pour la première fois dans le bdsm.

Si vous n’avez jamais osé sortir des sentiers battus, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas le faire avec cette sélection destinée aux novices du BDSM. Cette acronyme anglophone signifie Bondage and discipline, Domination and submission, Sadism and Masochism. Tout un programme !

Pour vous aiguiller au maximum, notre liste sera divisée par pratique à savoir mouth play, soumission, domination, fétichisme ou contraintes BDSM. Ces mots n’éveillent peut-être encore rien en vous, et pourtant ils peuvent vite devenir synonyme d’extase intense…

Si vous êtes déjà familière de ce type de pratique, voilà de quoi vous donner de nouvelles idées pour pimenter cette année 2022 comme il se doit. C’est le moment de garder l’entièreté de ses sens en éveil et l’esprit ouvert.

Pour les amateurs de contraintes

Nous vous proposons deux choix pour ce type de pratique, le premier est un kit de 10 articles qui contient tout le nécessaire pour une parfaite initiation au bondage. La douleur n’aura jamais été aussi délicieuse.

Découvrez le kit de bondage, 49,95€

Si vous voulez commencer plus soft, ce petit foulard en satin saura vous combler. Que vous vous en serviez pour vous cacher les yeux ou attacher deux parties du corps ensemble, ces effets seront non négligeables sur votre partie de jambes en l’air. Un moyen de décupler votre libido.

Découvrez le Bandeau en satin, 14,95€

Un petit avant goût de soumission ou de domination

Tout dépend à quelle place vous vous placez. Entre châtier ou être châtié il n’y a qu’un pas. Quelle que soit la position, celle-ci sera exquise. Pour faire monter graduellement la température de la pièce, c’est trois objets du plus léger au plus piquant qui seront réchauffer juste comme il faut votre séant.

Découvrez la tapette, 12,99€

Découvrez la Cravache rose, 19,95€

Découvrez la Cravache marron de 65 cm, 29,95€

Lancez-vous dans de fougueux jeux de rôles

Deux grands classiques des accessoires que vous retrouverez dans les séances de BDSM, les bien nommées pinces tétons accompagnées de son masque à nouer délicatement derrière la tête. Mais pas n’importe lesquels : ceux-ci donneront une allure glamour à quiconque les enfilera. Des plumes et de la dentelle : ce sont les deux ingrédients pour donner un tournant inattendu à n’importe quelle soirée.

Découvrez les pinces tétons, 19,99€

Découvrez le masque à lacet, 12,99€

Pour les converties et convaincues à la fantaisie

Ces deux derniers articles s’adressent aux plus expérimentées d’entre vous. Celles qui n’ont pas froid aux yeux et qui sont prêtes à s’abandonner complètement face à la pratique. Le premier est un enchevêtrement de liens pour être dominé ou dominer. Ne rien pouvoir faire vous semblera tout à coup très intense, être attachée vous titillera, avec le BDSM tout est dans la contradiction.

Quant au second article, il vous fera saliver d’envie. Il s’agit d’un bâillon qui s’attache derrière la tête, tout en laissant une ouverture pour laisser passer ce que vous désirez, je vous laisse à votre imagination.

Découvrez le kit de bondage, 59,95€

Découvrez le baîllon, 18,95€

Lovingo vous offre un code promo ! Profitez de 10% de réduction sur tout le eshop (même les articles soldés) avec le code : MADXLOVINGO

En espérant que cette sélection vous donne des idées pour pimenter vos soirées. Si vous partagez une confiance mutuelle avec votre partenaire, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et vous abandonner à des délices inédits grâce à Lovingo. La boutique en ligne qui vous initie au BDSM pour des parties de plaisir endiablées.

