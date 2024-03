Les essentiels bien-être de mars 2024

Que ce soit pour offrir ou pour vous faire plaisir, le mois de mars est l’occasion parfaite pour mettre la main sur l’une des pépites bien-être que la rédaction de Madmoizelle a pu tester le mois dernier ! Voici un florilège d’outils self-care à shopper d’urgence.

À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes occupée de vous ? On ne parle pas que de routine beauté, mais de sommeil, de nutrition ou encore de santé mentale… Si tous ces sujets vous intéressent et que vous ressentez le besoin de vous accorder un réel moment de self-care, vous allez adorer ces différentes nouveautés.

Compléments alimentaires Holi (Mane) d’Agent Nateur x Dr Will Cole

Ce qui peut être fatigant avec les compléments alimentaires, c’est qu’ils ne sont souvent dédiés qu’à une seule tâche. Si vous souhaitez prendre soin de votre peau, fortifier vos ongles et stimuler la pousse de vos cheveux, vous avez trouvé le produit parfait. Composé de poudre de perles (oui oui) et de collagène marin, ce dernier se dilue très facilement dans vos boissons chaudes et froides et n’a absolument aucun goût, ce qui le rend très facile à consommer. Une aubaine si vous aimez prendre vos compléments alimentaires avec votre matcha ou votre café latte du matin !

Stick calmant de Neom

À dégainer lorsque vous en ressentez le besoin, ce roll-on a tout ce qu’il faut pour vous permettre de respirer et de remettre les compteurs à zéro. Formulé à base d’huiles essentielles à 100 % d’origine naturelle dont de la lavande, de la camomille romaine et de l’orange, c’est un véritable outil d’auto-apaisement à toujours avoir dans son sac à main. Au cas où…

Lisseur de Dyson

Le problème lorsqu’on veut se lisser les cheveux, c’est qu’il faut d’abord les sécher avec un sèche-cheveux avant de pouvoir utiliser le fer à lisser. Avec cet outil, plus besoin de transporter ou d’utiliser deux appareils puisqu’il fait, à lui tout seul, le travail du sèche-cheveux et du lisseur. À utiliser sur cheveux humides, il dispose d’un flux d’air directionnel qui lisse la fibre sans plaques chauffantes ni chaleur extrême. Une aubaine pour toutes celles qui souhaitent l’utiliser régulièrement.

Bougie Burning Rose de Byredo

Imaginez une odeur dont la rose est la note de tête, pour se transformer doucement, mais sûrement, en un parfum de cuir et de bois foncés. Vous l’avez ? Non ? Eh bien, on parle de la ravissante senteur de la bougie Burning Rose de Byredo, dont les 60 minutes de temps de chauffe transformera l’aura de votre intérieur. Tout un programme.

Compléments alimentaires d’Ajy

Du magnésium marin, de la vitamine B6 et B9, du fer… Voilà le mélange contenu dans ces compléments alimentaires dédiés à booster l’organisme et lutter contre la fatigue. Cette cure, idéale en cette période de l’année, est inspirée des traitements Ayurvédiques, médecine traditionnelle pratiquée en Inde. Une petite merveille à prendre en cure, quand votre corps commence à accumuler de la fatigue.

Glucose Revolution de Jessie Inchauspé

Si vous vous questionnez sur l’impact de vos habitudes alimentaires dans votre niveau de glycémie, ce livre est celui qu’il vous faut ! Dans ce best-seller traduit dans plus de 40 langues et vendu à plus d’1 million d’exemplaires, la biochimiste Jessie Inchauspé nous explique comment maintenir un niveau de glycémie maîtrisé tout au long de la journée. Le but ? Limiter les fringales, la fatigue et tous les autres symptômes pouvant être causés par un niveau de sucre trop élevé dans le sang. Intéressant !

