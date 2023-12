Les essentiels bien-être du mois de décembre

Que ce soit pour offrir ou pour vous faire plaisir, le mois de décembre est l’occasion parfaite pour mettre la main sur l’une des pépites bien-être que la rédaction de Madmoizelle a pu tester le mois dernier ! Voici un florilège d’outils self-care à shopper d’urgence.

À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes occupée de vous ? On ne parle pas que de routine beauté, mais de sommeil, de nutrition ou encore de santé mentale… Si tous ces sujets vous intéressent et que vous ressentez le besoin de vous accorder un réel moment de self-care, vous allez adorer ces différentes nouveautés.

Le livre Mon Recueil de douceurs de Superlumos

Le très solaire influenceur Superlumos, connu notamment sur TikTok, YouTube et Instagram pour son contenu à la fois authentique, esthétique et bienveillant, a sorti il y a quelques semaines son tout premier livre. À mi-chemin entre la cuisine et le développement personnel, ce très joli recueil tient en son sein tout ce dont on a besoin pour romantiser nos vie mais aussi prendre une bonne dose d’inspiration culinaire. Le tout, en nous accompagnant dans le récit personnel et sensible de son auteur…

Le collagen marin d’Aroma Zone

Le problème avec le collagène marin, c’est que les cures sont très souvent hors de prix et peu sourcées. Pour répondre à cette problématique, l’enseigne Aroma Zone a créé son propre collagène marin, 100 % pur et naturel, issu de l’aquaculture responsable et certifiée. Pour favoriser son absorption, ce collagène au goût neutre dispose d’un bas poids moléculaire. À diluer dans son café, son matcha latte ou tout autre boisson… Vous allez adorer ses effets sur l’élasticité de votre peau et le confort de vos articulations.

La brume d’oreiller de Neom

Si certaines personnes arrivent à trouver le sommeil relativement rapidement, chez d’autres, ce processus peut prendre de longues minutes, voire des heures. Pour faciliter la phase d’endormissement, la marque anglaise Neom a imaginé une brume d’oreiller à la lavande, camomille et patchouli, aux effets relaxants à la fois sur le corps et l’esprit. Composée de 19 huiles essentielles très pures, cette brume va faire bien plus que parfumer votre lit, elle va également vous accompagner dans la phase cruciale de l’endormissement pour vous permettre d’avoir un sommeil paisible.

La poudre protéiné d’Aime

Le problème avec les protéines en poudre, c’est qu’on ne sait pas vraiment ce qu’on consomme. Aime, la marque de compléments alimentaires pensée par Mathilde Lacombe, a voulu sourcer ses ingrédients afin de maîtriser la composition de ses formules. Une rigueur, qui permet à cette poudre proteinée d’être certifiée végétarienne, sans gluten, et d’assurer pas moins de 18 g de protéine par dose. En la gouttant, on a été agréablement surpris par son délicieux goût de fleur d’oranger, mais aussi par la présence dans sa formule de protéines de levure afin de favoriser la digestion.

Le gratte-langue de Cosmic Dealer

Voici l’objet le plus sous-côté de notre génération : le gratte-langue. S’il a l’apparence d’un instrument de torture, ne vous y fiez pas, il est extrêmement utile afin de retirer toutes les bactéries et résidus présents sur votre langue, même après le brossage. Utile pour améliorer l’hygiène bucco-dentaire, il permet également de booster les défenses immunitaires en retirant les bactéries nocives grâce à son revêtement en cuivre. Un petit object qui n’en n’a pas l’air, mais qui a pourtant le pouvoir de transformer votre routine dentaire.

La brosse LED de Solaris

Le cuir chevelu est malheureusement une zone dont on s’occupe peu. Par manque de temps ou simplement parce qu’on ne sait pas vraiment comment en prendre soin, c’est un endroit souvent délaissé. Pourtant, le cuir chevelu est une peau à part entière, disposant d’une barrière hydrolipidique à l’instar de notre visage. Voilà pourquoi il est important de prendre soin de lui en utilisant des produits mais aussi des outils adaptés, comme la brosse LED de Solaris. Cette dernière est dotée d’une double technologie : la luminothérapie et la stimulation par vibrations douces. Quand la première vient stimuler la pousse des cheveux, la deuxième active la micro-circulation pour améliorer la pousse et diminuer la perte. En gros, c’est clairement l’outil qu’on devrait tous avoir dans notre salle de bain…