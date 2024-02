Les pommes seraient les meilleures alliées de votre santé intestinale, et c’est la science qui le dit !

La santé intestinale nous concerne tous et toutes. Et si on entend souvent dire que la prise de probiotiques incarne la solution idéale pour rééquilibrer notre microbiote, la consommation de pommes pourrait en être une autre…

Certains fruits ont beaucoup plus de pouvoir que ce que l’on croit sur le microbiote. C’est le cas de la pomme, qui, contre toute attente, se trouve être une véritable mine d’or de (bonnes) bactéries et de fibres qui s’avèrent nécessaires et utiles pour rééquilibrer la flore. C’est en tout cas ce qu’affirme le docteur Emily Leeming, dont le livre Genius Gut: How to Eat For Your Second Brain sortira en France en juillet prochain. Elle explique dans les colonnes de Vogue :

« Les pommes contiennent des fibres, et notamment une fibre probiotique appelée pectine, qui nourrit vos bonnes bactéries intestinales ». Elle poursuit : « Elles contiennent également beaucoup de polyphénols, qui ont un effet prébiotique sur le microbiome intestinal. »

Est-ce pour autant le signe qu’il faut arrêter de prendre des probiotiques à la faveur d’une consommation régulière de pommes ? Pas forcément ! Si vous sentez une problématique particulière (ballonnements réguliers, scelles non habituelles, douleurs abdominales) dans ce cas, la prise de probiotiques peut être une solution !

En revanche, si vous sentez que votre santé intestinale est plutôt stable, le docteur est formel. Selon elle, « vous n’avez pas besoin de prendre de complément probiotique si vous êtes déjà en bonne santé et que vous souhaitez simplement soutenir votre microbiome intestinal. Votre alimentation a un impact bien plus important ».

Pomme bio ou pas : telle est la question

Faut-il, pour obtenir de meilleurs effets sur la santé intestinale, consommer des pommes bio ? Malheureusement, à cette question épineuse, la spécialiste n’a pas forcément la réponse :

« Nous ne savons pas encore si les fruits et légumes biologiques contiennent plus de microbes que les non biologiques et si cela fait une différence pour le microbiome intestinal »

Selon elle, la terre peut tout de même jouer un rôle important dans les qualités des fruits et des légumes :

« La santé du sol joue probablement un rôle énorme dans la richesse en microbes des aliments que nous consommons, en particulier pour les fruits et légumes qui sont cultivés près du sol ou dans le sol, comme les légumes-racines – le sol est particulièrement dense en microbes. Une cuillère à café de terre contient plus de microbes que de personnes sur la planète. »

Pour avoir la réponse à cette question, il va donc falloir attendre encore quelques années…

