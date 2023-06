Les femmes seraient plus touchées par le cancer du poumon, selon une étude

Une étude révèle que deux à trois fois plus de femmes que d’hommes risquent d’avoir un cancer du poumon. Cette maladie pourrait devenir la première cause de mortalité par cancer chez les femmes.

Ce sont des chiffres inquiétants. Selon l’étude Cascade, les femmes seraient plus exposées à développer un cancer du poumon que les hommes, bien que leur consommation de tabac soit égale.

« Le taux de dépistages positifs est deux à trois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. (…) Une participante sur trente a été dépistée positive. Notre prévision était de 1 %, la réalité est de 3 % », a déclaré au Monde Marie-Pierre Revel, cheffe de service de radiologie à l’hôpital Cochin, à l’initiative de cette étude.

Ces résultats viennent corroborer les conclusions d’une autre étude, publiée en août 2022 par The Lancet Regional Health, qui permet de dresser un état des lieux précis tous les dix ans. Ainsi, en 2000, sur 9 000 patients atteints de cancer du poumon, les femmes représentaient 16 % des nouveaux cas. Tandis qu’en 2020, elles étaient 34,6 %.

Bientôt la première cause de mortalité par cancer chez les femmes ?

« En cinquante ans, on est passé d’une maladie archi-exceptionnelle à une maladie qui tend à devenir, en France chez les femmes, la première cause de mortalité par cancer devant celui du sein », a souligné Marie-Pierre Revel. Et cette situation est d’autant plus préoccupante que, selon les dernières données de Santé publique France, le tabagisme quotidien chez les femmes augmente. Il est passé de 20,7 % à 23 % entre 2019 et 2021.

Autre chiffre alarmant relayé par l’étude Cascade : le taux de dépistages faux positifs est très faible, de l’ordre de 0,6 %. L’examen est en effet lu quatre fois, une fois par un radiologue généraliste formé à ce type d’imagerie, puis par un logiciel d’intelligence artificielle et enfin par deux experts.

L’objectif de cette étude, lui, est de pouvoir un jour réussir à dépister cette maladie grâce à un scanner à faible dose chez les femmes en France. Marie-Pierre Revel espère que ces nouvelles données relancent l’idée d’un dépistage systématique des personnes fumeuses.

