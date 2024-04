Affaire Gérard Depardieu : l’acteur convoqué par la police pour être placé en garde à vue

Selon nos confrères du « Parisien », Gérard Depardieu a été convoqué, ce lundi 29 avril en vue d’être potentiellement placé en garde à vue afin de répondre plusieurs accusations d’agressions sexuelles.

Gérard Depardieu a été convoqué par la police, ce lundi 29 avril, en vue d’être placé en garde à vue pour répondre à plusieurs accusations d’agressions sexuelles, a révélé Le Parisien.

Cette convocation fait suite à des accusations d’agressions sexuelles de deux femmes, qui accusent l’acteur d’attouchements subis sur deux tournages : la première, sur celui du Magicien et les Siamois de Jean-Pierre Mocky en 2014 et la seconde, sur celui des Volets verts de Jean Becker en 2021. Cette dernière plaignante avait dénoncé dans Mediapart des « attouchements à la poitrine et sur les fesses », à trois reprises, de la part du comédien. Gérard Depardieu, lui, conteste les faits dont il est accusé.

Gérard Depardieu mis en cause par au moins 16 femmes

Mis en cause pour des violences sexistes et sexuelles par au moins seize autres femmes, cinq plaintes visent Gérard Depardieu pour violences sexuelles. Il fait l’objet depuis 2020 d’une mise en examen pour viols et agressions sexuelles après une plainte de la comédienne Charlotte Arnould.

Il fait aussi l’objet d’une enquête préliminaire à Paris pour des agressions sexuelles ayant eu lieu en 2014 dénoncées sur une assistante sur un tournage alors âgée de 24 ans. Une autre plainte pour agression sexuelle déposée par la comédienne Hélène Darras pour des faits remontant à 2007, mais a été classée fin décembre pour prescription. En Espagne, l’acteur est également visé par une plainte de la journaliste et autrice Ruth Baza, qui l’accuse de l’avoir violée en 1995.

À lire aussi : Gérard Depardieu multiplie fièrement les remarques obscènes dans une vidéo inédite

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.