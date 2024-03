Affaire Gérard Depardieu : une cinquième plainte a été déposée contre l’acteur

Selon les informations de « Mediapart », une plainte contre Gérard Depardieu a été déposée ce jeudi 21 mars pour « agression sexuelle ». Les faits se seraient déroulés en 2021, sur le tournage du film « Les Volets verts ».

La chute du « monstre » se poursuit. Selon des informations de Mediapart, le 21 mars dernier, une nouvelle plainte a été déposée à l’encontre de Gérard Depardieu pour « agression sexuelle ». Celle-ci provient d’une assistante mise en scène du film Les Volets verts, dont le tournage a eu lieu en 2021. Il s’agit de la deuxième plainte visant le comédien sur ce tournage, et de la cinquième au total.

Des « attouchements à la poitrine et sur les fesses »

En effet début mars, une enquête a été ouverte suite à la plaine déposée par une décoratrice quinquagénaire pour « agression sexuelle », « harcèlement sexuel » et « outrages sexistes » contre l’acteur de 75 ans.

C’est ainsi que la seconde plaignante de 33 ans a été contactée par les enquêteurs : « La policière m’a demandé si je voulais porter plainte, j’ai dit oui. Je n’attends rien pour moi, je le fais pour les autres femmes, dans une idée de solidarité, pour montrer le chemin, dire que c’est possible de dénoncer ces violences », a-t-elle déclaré auprès du média d’investigation.

Elle même avait déjà, en février dernier, dénoncé dans Mediapart des « attouchements à la poitrine et sur les fesses », à trois reprises, de la part du comédien.

Une vingtaine de femmes ont témoigné contre l’acteur

Il s’agit de la cinquième plainte à l’encontre de Gérard Depardieu. Mis en cause pour des violences sexistes et sexuelles par au moins seize autres femmes, l’acteur fait l’objet depuis 2020 d’une mise en examen pour viols et agressions sexuelles après une plainte de la comédienne Charlotte Arnould.

Il fait aussi l’objet d’une enquête préliminaire à Paris pour des agressions sexuelles ayant eu lieu en 2014 dénoncées sur une assistante sur un tournage alors âgée de 24 ans. Une autre plainte pour agression sexuelle déposée par la comédienne Hélène Darras pour des faits remontant à 2007, mais a été classée fin décembre pour prescription. La journaliste et écrivaine Ruth Baza a aussi déposé une plainte en décembre contre l’acteur, pour un viol qui aurait eu lieu en octobre 1995 à Paris. À ce jour, une vingtaine de femmes ont témoigné dans la presse ou devant la justice.

