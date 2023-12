Accusé de violences sexuelles par seize femmes dans une enquête Mediapart publiée en avril dernier, et mis en examen pour viols et agressions sexuelles suite à une première plainte, le comédien Gérard Depardieu est visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle, déposée par la comédienne Hélène Darras.

Selon des informations de Franceinfo, confirmées par le parquet de Paris, la comédienne Hélène Darras a porté plainte contre l’acteur Gérard Depardieu en septembre dernier pour agression sexuelle. Elle se serait tournée vers la justice après avoir témoigné dans le « Complément d’enquête » qui sera diffusé sur France 2 le jeudi 7 décembre.

L’acteur, accusé de violences sexistes et sexuelles par au moins seize femmes (comme le révélait en avril dernier une enquête de Mediapart), est déjà mis en examen pour viols et agressions sexuelles, après la plainte de la comédienne Charlotte Arnould. Contacté mercredi par Franceinfo, le parquet de Paris « étudie quelle orientation donner » à cette nouvelle plainte.

« Je n’ai pas envie d’être blacklistée »

Dans « Complément d’enquête », la comédienne raconte sa rencontre avec Gérard Depardieu sur le tournage de Disco, réalisé par Fabien Onteniente. Initialement figurante, elle décroche à la dernière minute un petit rôle. Très vite, elle est choquée par le comportement de l’acteur, « ingérable », qui « sent l’alcool » et la « regarde comme si [elle] étai[t] un morceau de viande ». Elle raconte : « Il me rapproche de lui par la taille, ensuite, il passe sa main sur mes hanches, sur mes fesses… ». Ce dernier l’invite dans sa loge, et malgré son refus, continue à la « peloter » « entre les prises ».

« Pétrifiée », la jeune fille préfère garder pour elle ce qui lui arrive. « Je suis figurante, je n’ai même pas encore fini mon école de théâtre, et j’ai envie d’être comédienne. Je n’ai pas envie d’être blacklistée à 26 ans ». À l’époque, elle se confie tout de même dans son journal. « Personne ne peut me rendre ma confiance, personne ne peut me rendre ma vie, sauf moi. »

Si l’acteur continue de nier, il est mis en cause pour des faits de violences sexuelles et sexistes par au moins seize femmes. Et compte à présent deux plaintes à son encontre.

