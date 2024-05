P. Diddy est visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle

L’ancienne mannequin Crystal McKinney a porté plainte contre le rappeur P. Diddy qu’elle accuse de l’avoir agressée sexuellement à New York en 2003.

La liste s’allonge. Une nouvelle plainte pour agression sexuelle vient d’être déposée par l’ancienne mannequin Crystal McKinney à l’encontre le rappeur P. Diddy, pour des faits supposément commis à New York en 2003.

Crystal McKinney dit avoir été « poussée à boire » de l’alcool et à consommer des stupéfiants, avant que le rappeur ne la force à pratiquer une fellation. « À ce jour, la plaignante souffre de dépression, d’anxiété, de problèmes d’image, d’un sentiment de dévalorisation et de problèmes d’intimité à cause de l’agression de M. Combs » est-il stipulé dans le procès-verbal de la plainte, selon laquelle le rappeur aurait usé de son influence pour entraver la carrière de la jeune femme.

Une vidéo extrêmement violente diffusée vendredi dernier

Après avoir vu les autres plaintes qui s’accumulaient contre P. Diddy, Crystal McKinney explique s’être sentie « moralement obligée de s’exprimer ». En effet, Sean ‘Diddy’ Combs, de son vrai nom, a déjà été mis en cause par plusieurs victimes présumées. Une plainte pour viol et multiples violences physiques a été déposée puis finalement retirée par son ex-compagne et chanteuse Cassie. Deux autres femmes ont également porté plainte pour des faits présumés d’agressions sexuelles remontant à 1992, et, plus récemment, son ancien producteur Lil Rod a à son tour porté plainte pour harcèlement assorti de multiples agressions sexuelles.

Vendredi 17 mai, la chaîne américaine CNN a diffusé un montage d’images de vidéosurveillance d’un hôtel de Los Angeles daté de mars 2016, dans lequel on peut voir le rappeur rouer de coups son ex-compagne, la chanteuse Cassie, avant de la traîner dans le couloir sur plusieurs mètres. Une vidéo « à se retourner l’estomac », qui « ne fait que confirmer le comportement de prédateur de Sean Combs », a condamné dans un communiqué l’avocat de Cassie, Douglas Wigdor.

