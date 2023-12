Sébastien Cauet visé par une quatrième plainte pour agression sexuelle

Les faits se seraient produits en 1997, alors que la plaignante était âgée de 18 ans.

Les accusations s’empilent. Une quatrième plainte pour agression sexuelle vient d’être déposée à l’encontre de l’animateur star de NRJ, Sébastien Cauet.

Quatre femmes accusent l’animateur de violences sexuelles

La plaignante, Mathilde T., s’est confiée à L’Obs sur l’agression qu’elle affirme avoir subi en 1997, alors qu’elle était âgée de 18 ans et venait d’assister à une émission Skyrock que l’animateur présentait.

« On a pris l’ascenseur et on est descendus dans le parking, sa voiture était une grosse berline noire ou bleu foncé, intérieur cuir » détaille-t-elle au journal. Une fois dans le véhicule, Sébastien Cauet aurait alors « sorti son sexe de son pantalon » et réclamé une fellation.

« Je ne sais pas comment, mais j’ai refusé, il a remis son sexe dans son pantalon et on est partis », raconte Mathilde T., aujourd’hui âgée de 44 ans.

Depuis le 18 novembre, l’animateur est visé par quatre plaintes pour viols et agression sexuelle, dont une « viols sur mineure de plus de 15 ans ».

