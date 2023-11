Sébastien Cauet : visé par trois plaintes pour viols, l’animateur « conteste »

Accusé de « viols » par trois femmes différentes, l’animateur de 51 ans, dément les accusations. Il a porté plainte pour « dénonciation calomnieuse » et « tentative d’extorsion de fonds en bande organisée ».

« Notre client conteste toutes les accusations qui sont portées contre lui et a déjà remis de nombreux éléments matériels probants en ce sens entre les mains de la justice », ont annoncé dans un communiqué Xavier Autain et Simon Clémenceau, avocats de Sébastien Cauet.

À lire aussi : Sébastien Cauet serait visé par une plainte pour deux viols, dont une sur mineure, selon l’Obs

Depuis le 18 novembre, l’animateur star de NRJ est visé par trois plaintes pour viols et agression sexuelle, dont une « viols sur mineure de plus de 15 ans ». Une enquête a été ouverte, et confiée à la brigade des mineurs de la police judiciaire parisienne, étant donné que l’une des plaignantes déclare avoir été mineure au moment des faits, commis entre 2014 et 2022.

Cauet se défend en portant plainte à son tour

L’animateur a déjà lancé l’offensive pour se défendre. Jeudi 23 novembre, Cauet a déposé plainte pour « tentative d’extorsion de fonds en bande organisée », « dénonciation calomnieuse », « faux et usages contre personne non dénommée ». Avant que la première plaignante ne porte plainte le 18 novembre, il avait annoncé l’attaquer en justice pour harcèlement moral, après qu’elle a publié de multiples témoignages sur X (ex-Twitter).

Suite à la première plainte pour « viols », l’animateur s’est retiré de l’antenne de NRJ, officiellement d’un « commun accord » avec la direction. Une enquête interne a par ailleurs été ouverte par le groupe.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.