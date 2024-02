Le comédien Philippe Caubère mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineures

Le comédien de 73 ans avait été placé en garde à vue dans la matinée du mardi 7 février. Trois jeunes filles ont porté plainte contre lui pour viols et agressions sexuelles, alors qu’elles étaient mineures au moment des faits.

Le comédien Philippe Caubère, âgé de 73 ans, a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineures ce jeudi 8 février, après des plaintes déposées par trois victimes présumées, a révélé Le Parisien. Toutes étaient mineures au moment des faits. Cette mise en examen intervient après une audition du comédien, qui a été placé en garde à vue, mardi 6 février.

Philippe Caubère est placé sous contrôle judiciaire

Aujourd’hui âgée de 30 ans, la première victime présumée aurait été violée entre le 1er octobre 2010 et le 8 mai 2011 à Saint-Mandé en Île-de-France, dans le studio du comédien, puis entre le 9 mai 2011 et le 31 décembre 2019. Dans cette affaire, l’acteur est mis en examen pour « viol sur mineur » et « agression sexuelle sur mineure ».

La deuxième victime présumée, qui a porté plainte fin 2012, avait 16 ans au moment des faits, alors que lui, 61. Philippe Caubère l’aurait violée plusieurs fois entre le 1er mars et le 31 octobre 2012. Ici, le parquet les a qualifiés de « viol sur mineure » et « agression sexuelle sur mineur par personne ayant autorité sur la victime ».

La dernière affaire est plus récente. Les faits se seraient déroulés à Paris et La Fare-les-Oliviers entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2021, le comédien aurait abusé d’une jeune fille mineure. Philippe Caubère est soupçonné de « corruption sur mineur de plus de 15 ans ».

Le comédien est désormais placé sous contrôle judiciaire et a interdiction d’entre en contact avec des mineurs. L’acteur avait déjà été visé en 2018 par une plainte pour viol, déposée par la comédienne Solveig Halloin, et classée sans suite. L’actrice avait par la suite été condamnée pour diffamation.

