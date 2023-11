Sébastien Cauet visé par deux nouvelles plaintes pour viols et agressions sexuelles

Après la première plainte pour viol et agressions sexuelles déposée le 18 novembre, deux nouvelles femmes ont porté plainte contre l’animateur.

Et de trois accusations contre Sébastien Cauet. Deux nouvelles plaintes, émanant de deux autres femmes, ont été déposées contre l’animateur pour viols et agressions sexuelles.

Ceci, quelques jours après l’ouverture d’une première enquête préliminaire pour « viols sur mineure de plus de 15 ans et viols », suite à une plainte déposée le 18 novembre pour des faits qui auraient été commis entre 2014 et 2022.

Cauet a porté plainte pour « tentative d’extorsion de fonds en bande organisée »

L’enquête a désormais été confiée à la brigade des mineurs de la police judiciaire parisienne, étant donné que l’une des plaignantes déclare avoir été mineure au moment des faits.

Pour le défendre, l’avocat de l’homme de 51 ans a dénoncé sur BFM TV une « tentative d’extorsion ». Jeudi 23 novembre, Cauet a donc déposé plainte pour pour « tentative d’extorsion de fonds en bande organisée », « dénonciation calomnieuse », « faux et usages contre personne non dénommée ». Avant que la première plaignante ne porte plainte, il avait annoncé l’attaquer en justice pour harcèlement moral, après qu’elle ait publié multiples témoignages sur X (ex-Twitter).

L’animateur s’est retiré de l’antenne de NRJ d’un « commun accord » avec la direction. Une enquête interne a par ailleurs été ouverte par le groupe.

