Pédocriminalité : 80 hommes arrêtés en France, dont plusieurs en contact régulier avec des enfants

Parmi les ces hommes arrêtés partout en France, deux d’entre eux sont enseignants, tandis qu’un est surveillant de nuit dans un foyer hébergeant des enfants handicapés.

Quatre-vingt hommes arrêtés, c’est la plus vaste opération jamais menée en France contre la pédocriminalité. Ils ont été arrêté dans 53 départements dont deux d’outre-mer, a révélé l’Agence France Presse samedi 9 decembre.

À la fin de leur garde à vue, une cinquantaine d’entre eux a été déférée devant un juge. Treize personnes ont été immédiatement écrouées car jugées dangereuses et proches du passage à l’acte, tandis que trente-huit ont été placées sous contrôle judiciaire.

Certains hommes travaillent avec des enfants

Parmi ces hommes, de nombreux d’entre eux sont en contact régulier avec des enfants. Ainsi, deux professeurs des écoles ont été arrêtés. L’un d’eux est soupçonné d’avoir agressé sexuellement l’une de ses élèves, et était en possession de photos et vidéos volées à caractère pédopornographiques.

Parmi les autres hommes arrêtés, figurent également des entraineurs sportifs, et un surveillant de nuit, employé dans un foyer hébergeant des enfants handicapés, qui a déjà été condamné pour viol il y a « plusieurs décennies » précise l’AFP.

Au total, ce sont une dizaine d’hommes qui sont soupçonnés de viols ou agressions sexuelles sur mineurs, et certains ont déjà été condamnés pour des faits de violences sexuelles.

En plus des interpellations, des centaines de milliers d’images ont été saisies par les enquêteurs. « Ces photos ne sont pas virtuelles, il y a des milliers de victimes, des êtres vulnérables, qui ont été violés, et ont pour beaucoup subi des actes de tortures et de barbarie », a déclaré Martine Brousse, cofondatrice et présidente de l’association La Voix de l’enfant, à l’antenne de BFMTV.

