En France, une secte internationale de yoga démantelée, son gourou et quarante personnes arrêtés

Gregorian Bivolaru, gourou de la fédération de yoga Atman, a été mis en garde à vue avec quarante autres personnes. Il est soupçonné d’abus de faiblesse, de viols, de traite d’êtres humains et de « séquestration en bande organisée ».

Ce mardi 28 novembre, 41 personnes ont été arrêtées en France, soupçonnées d’être liées à un réseau international de secte, la fédération Atman, a révélé l’Agence France Presse. Ce réseau, accusé de nombreuses dérives sous couvert de pratique du yoga tantrique, a été fondé et est dirigé par le gourou Gregorian Bivolaru, lui aussi arrêté ce même jour.

Par ailleurs, lors des arrestations qui ont mobilisé 175 policiers qui ont eu lieu dans les Alpes, et en Île-de-France, 26 femmes, dont plusieurs étaient sous emprise, ont été libérées.

Manipulation mentale des victimes « visant à supprimer toute notion de consentement »

Selon des anciens membres de la secte, y était enseigné le tantra yoga, dans le but de « conditionner les victimes à accepter des relations sexuelles via des techniques de manipulations mentales visant à supprimer toute notion de consentement », ont-ils rapporté à l’Agence France Presse.

Cette secte incitait ainsi les femmes victimes à « s’adonner à des pratiques pornographiques tarifées en France et à l’étranger » ainsi qu’à « accepter des relations sexuelles » avec le dirigeant du groupe.

Ce dernier est soupçonné d’avoir endoctriné de nombreuses femmes de son organisation pour les exploiter sexuellement, pratiquant dans sa maison des « initiations sexuelles » de yoga tantrique, pratique qui promettrait d’atteindre l’extase du corps et de l’esprit.

Gregorian Bivolaru accusé de pédocriminalité en Roumanie

Impossible de savoir combien d’adeptes compte la fédération Atman, auparavant nommée mouvement Misa. Mais cela serait de l’ordre de plusieurs centaines de personnes. En juillet 2023, une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Paris, pour abus de faiblesse, viols, traite d’êtres humains et « séquestration en bande organisée », après que la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) a adressé un signalement au procureur de la République un an auparavant.

D’ailleurs, Libération rappelle que le gourou Gregorian Bivolaru déjà été condamné en Roumanie pour viol sur mineur et est recherché par Interpol pour « traite de femmes ». En 2013, l’homme de 71 ans été condamné par défaut par la Haute Cour de justice et de cassation roumaine à six ans de prison. Il est accusé de pédocriminalité et de trafics d’êtres humains, ce qu’il nie. Il est considéré comme l’homme « le plus recherché » de son pays.

