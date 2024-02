Avoir un passe-temps régulier serait bon pour la santé mentale et c’est la science qui le dit 

Que ce soit l’écriture, la lecture, la poterie ou la course de fond… Avoir un passe-temps pourrait être bénéfique pour notre santé mentale selon la science.

Et s’il y avait une issue au rythme métro-boulot-dodo que l’on connait tous ? Cette porte de sortie mentale résiderait dans le fait de se trouver un loisir que l’on peut pratiquer de façon quotidienne ou hebdomadaire. Vélo, randonnée, dessin… Finalement, qu’importe le hobby que vous choisissez. Le simple fait de faire quelque chose que vous aimez en dehors de votre temps de travail ou encore de temps de repos pourrait bien vous aider à améliorer votre santé mentale mais aussi à faire baisser votre niveau de stress. Et pour cause, ce loisir qui est le vôtre active le système de récompense de votre cerveau.

Les personnes ayant un passe-temps disposent d’une meilleure santé

Une analyse effectuée sur plus de 93 000 adultes a même trouvé que les personnes ayant un passe-temps disposent d’une meilleure santé, qu’ils se sentent plus heureux et satisfaits. Par ailleurs, les personnes qui ont montré des signes de dépression auraient moins tendance à se dédier à un hobby.

Si certains passe-temps développent les aptitudes physiques, ce qui améliore considérablement l’estime de soi, d’autres débloquent une multitude d’avantages sociaux. La lutte contre la solitude en fait partie, c’est d’ailleurs ce qui a été révélé dans une étude publiée dans la revue The Lancet Planetary Health. Selon sa principale auteure, le professeur Jill Litt :

« Ces résultats fournissent des preuves concrètes que le jardinage communautaire pourrait jouer un rôle important dans la prévention du cancer, des maladies chroniques et des troubles de santé mentale. »

Et le passe-temps le plus bénéfique pour notre santé mentale est…

Selon une autre étude menée par des chercheurs de l’University of Colorado Boulder, le passe-temps le plus bénéfique pour notre santé mentale et physique serait… Le jardinage. Vous pensez que c’est une activité seulement dédiée aux personnes âgées… Et si ça n’était pas le cas ? D’après la science, ce loisir permettrait de réduire le risque de développement de maladies mentales, de baisser drastiquement le niveau de stress et d’anxiété et incarnerait l’occasion parfaite de faire de l’exercice physique (oui ça compte comme tel). Le tout, en améliorant notre estime de nous-même.

De quoi donner envie de « cultiver son jardin » comme dirait Voltaire.

