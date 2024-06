Le télétravail est bon pour la santé et le moral, c’est la science qui le dit

Dans une nouvelle étude publiée dimanche 16 juin dans le quotidien britannique « The Guardian », 1026 salariés parlent des effets positifs qu’a le télétravail sur leur quotidien.

C’est l’un des grands bouleversements apportés par la crise Covid : le télétravail. Ou comment repenser notre rapport au professionnel et la manière dont nous travaillons. Si le distanciel fait aujourd’hui souvent partie de nos quotidiens, quitte à être brandi comme un avantage non négligeable pour séduire de potentiels salariés, ses bénéfices en matière de productivité restent souvent sous-estimés. Une nouvelle étude menée par l’International Workplace Group, et relayée par The Guardian dimanche 16 juin, entend remettre les pendules à l’heure.

Des effets prouvés sur le bien-être des salariés et leur productivité

Conduit sur 1 026 salarié•es britanniques, ce sondage est catégorique. L’écrasante majorité des salariés ayant recours à ce modèle hybride de travail ressentent moins de fatigue et de stress. Ils sont en outre plus productifs et se déclarent davantage satisfaits de leur travail.

Moins de temps de trajet perdu dans les transports, une meilleure alimentation, un meilleur équilibre vie perso-vie pro : tels sont certains des bénéfices du télétravail énumérés par les sondés. 86% d’entre eux affirment par exemple que le temps de trajet économisé les jours de télétravail améliorait l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 68% affirment avoir une meilleure qualité de sommeil, 54% en profite pour faire davantage de sport, 58% pour cuisiner plus équilibré. 68 % des sondés affirment par ailleurs avoir une meilleure santé grâce au télétravail. Pour trois quarts des personnes interrogées, un retour au présentiel complet serait délétère pour leur bien-être.

En plus des effets positifs sur leur bien-être, 74% des salariés bénéficiant du télétravail considèrent qu’ils sont plus productifs, et 76% se sentent plus motivés.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.