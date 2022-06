Qu’est-ce que le stress oxydatif et pourquoi est-on tous concernés ?

Le terme « stress oxydatif » est très employé par les marques et les scientifiques. Mais qu’est-ce que ça veut dire exactement, et pourquoi est-on tous plus ou moins touchés par le problème ? Décryptage.

Si vous vous intéressez aux questions inhérentes à la beauté, il se peut que vous ayez déjà entendu parler de stress oxydatif. Derrière ce nom un peu mystérieux, se cache en fait une véritable agression. Non pas psychologique ou physique, mais au niveau cellulaire. Ce qu’il se passe est très simple : les cellules sont agressées et endommagées par des radicaux libres qui sont produits en permanence par l’organisme à partir de l’oxygène que nous respirons. On vous explique tout.

Pourquoi des radicaux libres sont produits ?

Notre corps produit naturellement des radicaux libres. Si ce phénomène est totalement normal, il le devient moins lorsque ces molécules sont parfois produites en excès et qu’au contraire, les antioxydants s’avèrent moins combatifs. Un problème que Michel Brack explique à Futura Santé :

« Lorsque votre organisme est dans de bonnes dispositions, les radicaux libres nocifs peuvent être contrôlés, voire détruits, par les antioxydants et les structures biologiques endommagées sont remplacées ».

D’où vient ce déséquilibre ? Eh bien, c’est là que le bât blesse, car il peut être induit par de nombreuses causes extérieures comme le tabagisme, la consommation d’alcool, de médicaments, les expositions prolongées au soleil, la pollution, les inflammations chroniques, la déshydratation cutanée et même la sédentarité.

Mais le facteur qui est estimé comme étant le plus gros responsable du stress oxydatif est beaucoup plus sournois que toutes les choses qui peuvent ponctuer la vie. Vous vous en doutez déjà sûrement, c’est bien évidemment : le stress. Et ça, ce n’est pas toujours facile à contrôler.

Crédits de l’image : @Pawel Czerwinski sur Unsplash



Quid des lumières bleues ?

S’il est vrai que les lumières bleues (émises par les écrans) sont d’ores et déjà considérées par les géants de la cosmétique comme faisant partie des responsables du stress oxydatif, à ce jour, aucune étude n’est assez claire à ce sujet. En revanche, des scientifiques commencent à se faire une idée sur la question après différentes recherches sur le terrain. Le Docteur Ludger Kolbe raconte à La Depeche :

« Le discours public a été caractérisé par un manque de connaissances et d’études scientifiques. Mais grâce à nos activités de recherche, nous avons réussi à prouver que la quantité de lumière bleue artificielle émise lors de l’utilisation conventionnelle d’appareils électroniques est loin d’être suffisante pour déclencher des effets nocifs sur la peau ».

Le stress oxydatif : ça fait quoi exactement ?

D’après Michel Brack : « Le stress oxydant provoque, à faible ou à moyenne ampleur, la dénaturation (ou l’oxydation) de nombreux éléments de votre corps : protéines, lipides, sucres, et par là, la « rouille » des tissus, des muscles, des artères, et même des cellules nerveuses et/ou cérébrales. »

Si on se concentre sur la peau, par exemple, cela peut provoquer un vieillissement prématuré des tissus cutanés (rides, perte de fermeté), l’apparition de taches brunes ou de cernes.

Comment lutter contre le stress oxydatif ?

Pour combattre le phénomène de stress oxydatif, il faut rééquilibrer l’apport d’antioxydants. Pour ce faire, il n’y a pas 10 000 solutions, vous pouvez d’abord passer par la nutrition, en essayant, tant que faire se peut, de consommer des aliments à fort taux d’antioxydants comme les agrumes, la pomme, les fruits rouges, les fruits secs, le choux, les brocolis, les épinards ou les blettes (le thé vert en est aussi pourvu).

La prise de compléments alimentaires peut aussi aider, lorsque évidemment, elle est couplée à une alimentation équilibrée. Enfin, certains cosmétiques peuvent aider à combattre les signes du vieillissement cutané prématuré en agissant en complément de soin.

Vous savez tout !

Crédits de l’image de une : @Andy Wrights sur Unsplash