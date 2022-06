J’ai pris un coup de soleil et maintenant je pèle… je fais quoi ?

Généralement, lorsqu’on a pris un coup de soleil, on finit irrémédiablement par avoir la peau qui pèle. Mais que faire quand ça arrive ?

Bon ben voilà, ça y est, quelques jours après avoir attrapé un coup de soleil la peau commence à peler. Et même si c’est un processus totalement normal qui peut toucher tous les types d’épidermes, avoir la peau qui pèle, c’est quand même bien relou.

Déjà parce que ça gratte mais aussi parce que tout humain normalement constitué a envie de s’arracher les petites peaux mortes qui commencent à se décoller sur les bras, les jambes ou les épaules. Mais est-ce que c’est vraiment la bonne chose à faire ? Et si c’est pas le cas, quel geste est-il conseillé d’adopter dans ces moments-là ?

Pourquoi la peau pèle ?

La peau qui pèle est la résultante d’une agression de l’épiderme qui est généralement due au soleil mais pas que ! Les traitements abrasifs, une allergie ou une maladie dermatologique comme le psoriasis peuvent également en être responsables.

Mais que se passe-t-il exactement ? En se régénérant, la peau se sépare de ses cellules mortes pour faire place à une couche saine d’épiderme. Du coup elle pèle, c’est aussi simple que ça.

« C’est une manière, pour la peau, de guérir après avoir subi une agression extérieure (une surexposition au soleil, très souvent) ou interne (une intoxication médicamenteuse, par exemple). Une peau qui pèle, c’est plutôt un bon signe ! » explique le docteur Jean-Luc Rigon, dermatologue et vénérologue à Nancy interrogé par le Journal Des Femmes.

Comment aider la peau à aller mieux ?

En buvant beaucoup d’eau

On vous en avait déjà parlé dans un précédent article, mais il est toujours bon de le rappeler : le corps est composé à 60% d’eau. Et vu que les coups de soleil entraînent une perte en eau, il est important de pouvoir réhydrater le corps en buvant beaucoup. Un litre et demi reste la base de l’hydratation, mais vous pouvez boire plus si votre organisme vous le demande. Ça ne fera que du bien à votre peau qui pourra se régénérer plus rapidement.

En hydratant intensément

Pour apaiser tout en nourrissant la peau afin que celle-ci puisse reconstruire son film hydrolipidique, il est important de l’hydrater en « appliquant de la crème deux fois par jour » selon les conseils du docteur Jean-Luc Rigon. Mais que faut-il utiliser dans ces cas là ? Eh bien, il est conseillé d’appliquer sur la zone en question un après-soleil qui apaise l’épiderme tout en lui apportant des actifs nourrissants. Le but ? Calmer l’inflammation et les démangeaisons tout en rendant la barrière cutanée plus étanche.

Mais si vous n’avez pas envie d’investir dans un soin spécialisé, une crème hydratante riche fera largement l’affaire !

Sinon, vous pouvez toujours vous rabattre sur l’indétrônable alliée de l’été : la Biafine, à base de parafine (une huile minérale qui maintient l’eau dans les tissus cutanés) et de Trolamine qui sert à atténuer la douleur des brûlures superficielles.

En ne s’arrachant pas les peaux mortes

On sait déjà ce que vous devez vous dire : les personnes qui parviennent à ne pas arracher leurs peaux mortes sont les mêmes qui arrivent à garder un bouton blanc toute la journée sans le percer. Ettttt vous n’avez pas tort. Il faut une force mentale de dingue pour pouvoir y arriver. Mais si ces personnes là y parviennent, c’est peut être parce qu’elles savent ce qu’elles font subir à leur épiderme lorsqu’elles arrachent ces fameuses peaux mortes.

Quand l’épiderme commence à se refaire une santé, la partie brûlée par le soleil commence à peler mais si vous l’arrachez trop tôt, vous risquez de perturber le système de cicatrisation mis en place par le corps. Bref, laissez faire la nature, c’est toujours mieux.

En restant loin des exfoliants et gommages

Ça peut sembler être une bonne idée comme ça, mais faire un gommage sur une peau en train de se renouveler peut s’avérer très abrasif pour l’épiderme en pleine reconstruction. « Il faut proscrire tout produit qui pourrait agresser davantage l’épiderme, en particulier les gommages trop répétés », explique Jean-Luc Rigon. Car même si vous passez doucement les grains sur votre peau, celle-ci ne dispose pas encore d’une barrière hydrolipidique totalement au point pour pouvoir supporter cette agression. Du coup, elle pèlera probablement davantage et mettra beaucoup plus de temps à se reconstruire.

Maintenant que vous savez comment prendre soin de votre peau lorsqu’elle pèle, rappelez vous d’une chose : mieux vaut prévenir que guérir ! La crème solaire reste le meilleur rempart contre les effets néfastes des UV. Et si vous pouvez éviter de vous exposer entre 12h et 16h en plein cagnard, c’est encore mieux. Sur ce, bel été les amies.

Crédits de l’image de une : Tofros.com sur Pexels.