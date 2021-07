Tatouages et soleil ne font pas toujours bon ménage. Mais ça ne veut pas dire qu’il faut vivre en manches longues et col roulé sous 40°C pour autant ! Un zeste de précautions, un peu de soin et c’est parti mon kiki.

Le 25 juillet 2012

Un tatouage, c’est cool. L’exposer au soleil, ça l’est déjà nettement moins. Pour ne pas finir fripée et préserver votre beau motif, on vous donne deux-trois conseils utiles.

Pendant la cicatrisation

Pendant la cicatrisation, le tatouage est très fragile et la peau est à vif. Alors même si c’est très tentant de se faire bronzer une fois à la plage, mieux vaut rester sous le parasol… Du moins les premiers temps. Comme l’épiderme vient quand même de subir un petit traumatisme, le soleil risque de l’abîmer et de perturber sa cicatrisation qui peut prendre 5-6 jours et s’étendre jusqu’à 2 semaines en fonction de votre métabolisme. Pire, la peau peut devenir boursouflée et l’encre baver un peu, rendant le motif moins net.

Pour protéger votre tattoo pendant la cicatrisation (même si vous restez à l’ombre), il est conseillé d’utiliser une crème prévue à cet effet (de la Bépanthène par exemple). Généralement, les tatoueurs vous conseillent un produit qu’ils jugent efficace, c’est souvent selon l’appréciation de chacun. Mais ne vous faites pas avoir par l’erreur classique d’appliquer une couche monstrueuse de crème sur votre peau : ça ne sert à rien et ça la maintient dans un certain niveau d’humidité, ce qui n’est pas terrible. Essayez d’en mettre une couche fine et de masser la zone pour que celle-ci puisse absorber la formule.

Par-dessus, n’hésitez pas à ajouter une crème solaire protection 50+ qui permettra de bloquer les UV qui se seraient faufilés au travers du parasol.

Et le bain alors ?

Cette annonce va vous faire mal, très mal, mais il faut quand même qu’on vous le dise : le bain n’est pas recommandé si vous venez de vous faire faire un tatouage. Après 5 minutes dans l’eau, votre peau a tendance à se flétrir et l’encre peut dégorger.

Quant au film plastique que vous pourriez éventuellement utiliser pour protéger votre motif : ça n’est pas une bonne idée sachant que cette matière fait transpirer et que la transpiration fait dégorger le tatouage… Désolée.

Après la cicatrisation

Après avoir patienté plusieurs jours/semaines, ça y est l’heure est venue de s’exposer. Mais attention, il faut le faire avec modération ! Promis, un tatouage ne vous condamne pas à vivre une vie de vampire et vous tenir éloignée ad vitam aeternam du soleil, mais une chose est sûre : vous devez toujours vous protéger la peau un maximum.

Le soleil, après la cicatrisation, ne fera pas bouger votre tatouage, mais si ce dernier possède des couleurs, celles-ci peuvent ternir, les traits peuvent devenir moins nets… Et vu le prix que ça coûte, ça fait un peu chier on va pas se mentir.

À chaque exposition, il faut donc dégainer une crème solaire indice 50+ et ce, quel que soit votre phototype. Les peaux très sensibles peuvent tabler sur un écran total. Les indices 15, 20 et 30, quant a eux, ne sont pas suffisants pour un tatouage récent ou une peau tatouée et fragile…

Oh et on préfère le préciser parce qu’on ne sait jamais : la graisse à traire est in-ter-dite ! Déjà parce qu’elle vous fait frire au soleil mais aussi parce qu’elle va grignoter votre tatouage par la même occasion. Miam.

Faites tourner vos astuces si vous faites votre petite salade perso pour préserver votre tatouage du soleil ! On est curieuse de les entendre !

