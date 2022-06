Les nail tattoos sont de retour pour une manucure originale et totalement éphémère

Les tatouages sur ongles permettent d’afficher un style unique, le côté éphémère en plus. On vous explique tout.

Certaines aiment changer de manucure comme de chemise, tandis que d’autres ne jurent que par le semi-permanent ou les faux ongles qui promettent un résultat impeccable jusqu’à trois semaines. Les tatouages sur ongles, inspirés des tatouages sur la peau, permettent d’arborer de jolis motifs sans s’engager. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les nail tattoos.

@vexnails

Les tatouages sur les ongles, comment ça marche ?

Les tatouage sur les ongles sont réalisés de la même façon que les tatouages sur la peau : le ou la professionnelle utilise une machine à tatouer pour dessiner des symboles ou encore des lettres sur le plat de l’ongle.

De par les spécificités de la plaque cornée, cette méthode demande une dextérité particulière. Gabby Pignanelli, tattoo artist, explique au magazine Allure :

Tatouer des ongles revient à gratter une surface dure, il est donc un peu plus difficile de tracer des lignes bien nettes. Pour les designs, je recommande donc d’opter pour des formes simples et sans trop de détails, qui seront plus faciles à réaliser sur une si petite surface.

Les tatouages sur les ongles sont-ils permanents ?

Contrairement aux tatouages sur la peau, où l’encre est déposée entre le derme et l’épiderme, les tatouages sur les ongles sont réalisés en surface et n’atteignent pas le lit de l’ongle. « Les nail tattoos disparaissent avec la pousse de l’ongle, ce qui prend six mois », confirme la dermatologue Ellen Marmur à notre consœur d’Allure.

Une tendance sans engagement donc, surtout que les dessins peuvent facilement être recouverts par deux couches de vernis à ongles bien pigmentés pour changer de style à l’envie.

Les tatouages sur les ongles sont-ils dangereux ?

Lorsque réalisés par un ou une professionnel de la machine à tatouer, les tatouages sur les ongles ne sont pas dangereux, mais comme pour toute modification corporelle, il existe des risques.

Selon le docteur Marmur, « sous l’ongle se trouvent des tissus mous qui peuvent être blessés par le tatoueur si les mouvements sont trop agressifs. Le risque serait une hémorragie et une infection au niveau du doigt, qui peuvent devenir dangereuses rapidement. La pire évolution serait le syndrome des loges, qui est une urgence », explique-t-elle. En général, cependant, c’est aussi sûr qu’un tatouage classique sur la peau.

Et niveau douleur ? À part une légère sensation de pression, ça ne fait absolument pas mal, même si les ongles très fins peuvent se révéler plus sensibles.

Où faire un tatouage sur les ongles ?

Si on souhaite craquer pour un ou plusieurs nail tattoos, le plus sûr est d’appeler les salons de tatouage proches de chez soi pour demander s’ils proposent cette prestation. Pour info, peu de tatoueurs le font, mais on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise !

Et sinon, il est toujours possible de se rabattre sur des stickers pour les ongles qui n’ont une durée de vie que de quelques jours et permettent de s’amuser avec de nombreux designs.

Le shopping de stickers pour les ongles

Retrouvez la Planche d’autocollants pour les angles Lucky d’IVINE, 10€

Retrouvez les Stickers ongles Hey, Be Happy d’Essence, 1,90€

Retrouvez les Stickers signes du Zodiac de Le Mini Macaron, 2,90€

Retrouvez les Gommettes ongles Happy Nails de NAILMATIC, 5€

