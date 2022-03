La manucure fleurie vient célébrer le printemps jusque sur nos ongles

La nature se réveille et avec elle nos envies de nail-arts délicats et colorés. Découvrez nos inspirations préférées pour une manucure fraîche comme une fleur !

Ça y est, après des mois d’attente, les beaux jours sont enfin là ! Et si le retour officiel du printemps est l’occasion de tester les dernières tendances beauté repérées sur les réseaux sociaux ou lors de la Fashion Week (coucou le fard à paupières bleu !), les ongles ne doivent pas être laissés en vu.

Les motifs floraux, plus ou moins figuratifs et colorés, font toujours leur petit effet. Pour inspirer vos prochains choix de nail-art ou de faux ongles, on a retourné Instagram en quête des plus belles réalisations pour des ongles au top des pâquerettes.

Manucure fleurie : nos nait-arts préférés dénichés sur Instagram

Crédit photo image de Une : @betina_goldstein