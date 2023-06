Pride : Trois événements pour célébrer le mois des fiertés en France

Paris, Marseille, Nantes… tour d’horizon des meilleurs évènements pour honorer les vécus et les luttes des personnes LGBTQI+ où que l’on habite.

Le 1ᵉʳ juin s’est ouvert le Mois des fiertés, qui célèbre et visibilise les vécus et les luttes des personnes LGBTQI+. Alors que des marches des fiertés se tiendront à travers la France tout le mois (le 10 juin à Bordeaux, le 17 juin à Montpellier, le 24 juin à Paris et Avignon… la liste complète à retrouver juste ici), voici une sélection d’événements complémentaires à ne surtout pas rater !

La cérémonie des Out d’Or 2023 à Paris

Dimanche 18 juin à Paris, se tiendra la cinquième édition de la cérémonie des Out d’Or, organisée par l’Association des journalistes LGBTQI+ (AJL), qui récompense les journalistes, militants ou artistes œuvrant pour la visibilité LGBTQI+. Barbara Butch avait par exemple remporté le titre de personnalité de l’année lors de la cérémonie 2021, et cette année sept nominé•e•s sont à départager par un vote en ligne.

La drag queen La Briochée et la journaliste Linh-Lao Dao officieront en maîtresses de cérémonie, pour cet évènement qui réunira jusqu’à 400 personnes et portera une attention toute particulière aux sujets propres à la transidentité. Interviewé par têtu·, Yanis Chouiter, co-président de l’AJL analyse l’angle mort médiatique que constituent ces questions : « Aujourd’hui, l’homosexualité et la bisexualité sont bien traitées, mais le problème s’est déplacé. On retrouve les mêmes réflexes et les mêmes traitements à l’encontre des personnes trans, avec une place importante laissée aux paroles transphobes. »

Une billetterie a été mise en place, proposant des prix réduits et solidaires, pour participer à la cérémonie et aller à la rencontre de médias et associations engagées sur le terrain pour la visibilité et la diversité des personnes LGBTQI+.

Le festival Cinépride à Nantes

Évènement nantais incontournable organisé avec Nosig, le centre LGBTQIA+ de Nantes, le festival Cinépride se tient depuis 2003 au cinéma Katorza. Cette année, il prendra ses quartiers du mardi 13 juin au dimanche 18 juin.

Pendant six jours, les spectateur•ices pourront découvrir des films internationaux et parfois inédits, alliant documentaires, long et courts métrages qui célèbrent la pluralité du cinéma queer. Certaines projections seront suivies de rencontres avec les équipes de tournage ou des associations œuvrant sur le terrain pour les droits LGBTQI+.

Au programme cette année : 20000 espèces d’abeilles, drame espagnol sur l’identité, ou encore le documentaire Lesbiennes, quelle histoire ? pour une réflexion de fond sur la visibilité lesbienne.

L’espace 3013 à Marseille

Du mercredi 21 au vendredi 30 juin, l’espace culturel 3013 à Marseille accueillera trois expositions de photo : « Les 30 glorieux·ses » par Sun Afrika, « Indivisibles et visibles » par les Jeunes du Refuge et « Família » par le Consulat du Portugal et l’Association des Parents Gais et Lesbiens. Le tout sera complété le 2 juillet d’une performance intitulée « #lacommedia », par la Compagnie Essevesse.

Ogranisées par la Pride Marseille, qui fête cette année ses 30 ans, ces expositions offrent des regards singuliers sur les vécus LGBTQI+, à travers une représentation « Afro Queer positive, solaire et bienveillante », des modèles de familles pluriels et inclusifs ou encore la réalité « de milliers de jeunes de toutes origines et milieux sociaux qui vivent chaque année le drame du rejet familial ». À découvrir de toute urgence.

À noter aussi que la Pride Marseille organise une soirée le 1er juillet, qui promet d’être mémorable, avec une line-up 5 étoiles…

