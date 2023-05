Trois bonnes raisons d’aller au Family Pride Festival

En recherche d’inspiration pour le week-end prochain ? Si vous habitez la région parisienne, rendez-vous au Family Pride Festival, à Pantin, pour deux journées de sensibilisation autour des enjeux des familles LGBTQIA+

Le 20 et 21 mai se tiendra la deuxième édition du Family Pride Festival, organisé par le Collectif Famille•s à La Cité Fertile (Pantin). Dédicaces, expositions, tables rondes, ateliers, spectacles ou encore DJ set… Toutes les conditions seront réunies pour un week-end riche et festif, adapté à tous les âges. Plus de 60 intervenant·e·s, expert·e·s et témoignant.e.s seront là « pour représenter la diversité des schémas familiaux queer » dans cet espace d’échange bienveillant. Et si ce petit teasing ne vous a pas encore convaincu, voici 3 bonnes raisons supplémentaires de découvrir ce festival…

Save the date ! Le Family Pride Festival revient les 20 et 21 mai 2023 !

Rejoignez nous ! pic.twitter.com/shP8NLWfvB — Collectif Familles (@ColFamilles) December 15, 2022

Pour l’espace de discussion qu’il offre aux plus jeunes

« Comment parler de sa famille à ses ami.e.s et à l’école ? », « Comment reconnaître le harcèlement scolaire ? », « Comment parler de ses émotions ? », « À quoi ressemble le monde dans lequel on aimerait vivre ? » C’est à ce type de questions que propose de s’atteler le Family Pride Festival à travers une large sélection d’ateliers pour enfants et ados. À retrouver aussi, un espace « pour poser toutes les questions autour du genre et de la sexualité », essentiel pour les plus jeunes qui n’ont pas toujours accès à des lieux de dialogue sur ces thématiques à l’école. Le tout abordé dans la plus grande bienveillance, l’écoute et la pédagogie.

À lire aussi : Maman lesbienne et asiatique, j’écris des livres jeunesse inclusifs pour montrer d’autres modèles à mon fils

Pour ses conseils pratiques et ses ressources inestimables

Le festival met à disposition une pluralité d’informations et d’outils pratiques qui visent à « faciliter le quotidien des familles ». Coparentalité, GPA, PMA, Adoption, famille queer recomposée et/ou transparantales… Ces thématiques seront explorées à travers plusieurs apéros focus permettant de rencontrer et d’échanger avec d’autres personnes qui connaissent peut-être la même situation. Le festival permettra également de participer à des cercles de paroles pour échanger au sujet des violences dans les relations intimes queers, ou de rencontrer des avocat•e•s équipé•e•s pour répondre aux questions des participant•e•s. Une variété de tables-rondes sur des thèmes comme « Parent d’un.e enfant trans : quels enjeux et quels conseils pour l’accompagner au mieux ? » ou « Faire son Coming-out en entreprise : pourquoi et comment s’y prendre ? » complèteront la programmation et permettront de repartir avec des clés de compréhension concrètes.

Pour son casting d’intervenant•e•s cinq étoiles

Dernier argument, et pas des moindres : le casting. Pour cette deuxième édition, le Family Pride Festival amorce le mois des fiertés avec les performeuses La Briochée et la Big Bertha de Drag Race France, Marie-Clémence Bordet et Stéphanie du compte Demande à tes mères, Soan t’informe, l’auteur de BD Laurier The Fox, Fanchon Mayaudon, créatrice du collectif SEO lesbienne et bien d’autres encore…

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.